Elma, limon ve misket limonu

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Maksimum arınma için, bu keskin kokteyli sabah aç karnına için.

- kişilik -

Tarif:

4 adet elma, dilimler halinde kesilmiş

1 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş

2 adet misket limonu

soyulmuş ve dörde bölünmüş.

Tümünü meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.



Elma; kolesterolü, toksinleri ve ağır metallerin karaciğer ve böbrekler vasıtasıyla atılmasını kolaylaştıran, pektin -çözülebilir lifli doku- içeren etkili bir arındırıcıdır. Aynı şekilde limon ve misket limonunda bulunan sitrik asit de atıkların atılmasına yardımcı olur. Limon sindirim sıvılarını harekete geçirir ve kısmen laksatif (kabızlığı önleyici) etkiye sahiptir. Ilıkken daha fazla su bırakmaları sebebi ile limon ve misket limonlarını oda sıcaklığında muhafaza edin.