Elma, limon ve misket limonu
Maksimum arınma için, bu keskin kokteyli sabah aç karnına için.
- kişilik
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Tarif:
4 adet elma, dilimler halinde kesilmiş
1 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş
2 adet misket limonu
soyulmuş ve dörde bölünmüş.
Tümünü meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.
Elma; kolesterolü, toksinleri ve ağır metallerin karaciğer ve böbrekler
vasıtasıyla atılmasını kolaylaştıran, pektin -çözülebilir lifli
doku- içeren etkili bir arındırıcıdır. Aynı şekilde limon ve misket limonunda
bulunan sitrik asit de atıkların atılmasına
yardımcı olur. Limon sindirim sıvılarını harekete
geçirir ve kısmen laksatif (kabızlığı
önleyici) etkiye sahiptir. Ilıkken daha
fazla su bırakmaları sebebi ile limon ve
misket limonlarını oda sıcaklığında muhafaza
edin.