Elma, vişne ve yaban mersini

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Bu lezzetli ve sağlıklı meyve suyu, stresli durumlarla başa çıkabilmeyi sağlar.

- kişilik -

Elma ve vişne, şifa veren flavodonidler içerir. Bu flavonoidler strese bağlı olarak tetiklenen astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiği gibi, ciğerlerin daha iyi çalışmasını sağlar. Vişnede bulunan antosiyaninlerin vücuttaki iltihaplarda ağrıyı hafiflettiği bulundu. Bir başka çalışma ise yabanmersini tüketmenin atar damarları rahatlattığını, strese bağlı olarak artan kalp damar rahatsızlıklarına iyi geldiğini ortaya koydu.



Tarifi

4 elma, dilimlenmiş, 25 vişne, çekirdekleri çıkarılmış, 40 yabanmersini.



Elmayı, yaban mersinini ve vişneyi bir meyve sıkacağından geçirin. Elde ettiğiniz içeceğinizi hızlıca tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler C, E, K, beta karoten, kalsiyum, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, antisiyoninler, fioflavonoidler, pektin.