Elma, vişne ve yaban mersini
Bu lezzetli ve sağlıklı meyve suyu, stresli durumlarla başa çıkabilmeyi sağlar.
- kişilik
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Elma ve vişne, şifa veren flavodonidler içerir. Bu flavonoidler
strese bağlı olarak tetiklenen astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiği
gibi, ciğerlerin daha iyi çalışmasını sağlar. Vişnede bulunan
antosiyaninlerin vücuttaki iltihaplarda ağrıyı hafiflettiği bulundu.
Bir başka çalışma ise yabanmersini tüketmenin
atar damarları rahatlattığını, strese
bağlı olarak artan kalp damar rahatsızlıklarına
iyi geldiğini ortaya koydu.
Tarifi
4 elma, dilimlenmiş,
25 vişne, çekirdekleri
çıkarılmış,
40 yabanmersini.
Elmayı, yaban mersinini ve
vişneyi bir meyve sıkacağından
geçirin. Elde ettiğiniz içeceğinizi
hızlıca tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler C, E, K, beta
karoten, kalsiyum, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, antisiyoninler,
fioflavonoidler, pektin.