Dilara Koçak'tan enerji veren kırmızı karışım tarifi...

Malzemeler

• 5-6 adet çilek

• 2 parmak kalınlığında 1 dilim karpuz

• 1 adet şeftali

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• Taze nane yaprakları

• Buz parçaları



Hazırlanışı

Bir yemek kaşığı limon suyu sıkın. Çilekleri yeşil yapraklarından ayıklayın. Karpuzun çekirdeklerini çıkarın. Nane hariç tüm malzemeyi blender’dan geçirin. Bardağa koyup, üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Çileğin faydaları

C vitamini ve manganez açısından mükemmel bir kaynak olan çilek; B2 ve B5 vitamini, omega 3 yağ asitleri, bakır ve K vitamini açısından da oldukça iyi bir kaynaktır. Ayrıca içeriğindeki fenol bileşiğin kansere iyi geldiği söyleniyor.



