Erik, armut ve incir

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Çözülebilir lifler açısından zengin olan bu karışım, mide ağrısını yok eder.

- kişilik -

Erik, tokluk hissi vererek aşırı yemeyi engelleyen doğal şeker ve çözülebilir lif yüklüdür. Bir çalışmada, kadınların tükettikleri lifli besin miktarı yükseltilmiş ve daha az yemelerine rağmen açlık seviyelerinin yükselmediği tespit edilmiştir. Sindirimi kolay armut, pektin ihtiva eder ve vücudun kolesterol seviyesini düşürür. İncir, içinde en fazla kalsiyum bulunan kaynaklardan biridir ve kilo kontrol programlarında genellikle tavsiye edilir.



Tarifi

4 adet erik, ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış, 3 adet olgun armut, küp şeklinde doğranmış, 2 adet incir, sapları çıkarılmış.



Tümünü meyve sıkacağından geçirin. Karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, C, beta-karoten,

folik asit, kalsiyum, bakır,

iyodin, demir, magnezyum,

manganez, fosfor, potasyum,

trytophan (amino asit).