Erik, armut ve incir
Çözülebilir lifler açısından zengin olan bu karışım, mide ağrısını yok eder.
- kişilik
-
Erik, tokluk hissi vererek aşırı yemeyi engelleyen doğal şeker ve
çözülebilir lif yüklüdür. Bir çalışmada, kadınların tükettikleri lifli
besin miktarı yükseltilmiş ve daha az yemelerine rağmen açlık
seviyelerinin yükselmediği tespit edilmiştir. Sindirimi kolay
armut, pektin ihtiva eder ve vücudun kolesterol seviyesini düşürür.
İncir, içinde en fazla kalsiyum bulunan kaynaklardan biridir
ve kilo kontrol programlarında genellikle tavsiye edilir.
Tarifi
4 adet erik, ikiye bölünmüş ve
çekirdeği çıkarılmış,
3 adet olgun armut, küp
şeklinde doğranmış,
2 adet incir, sapları
çıkarılmış.
Tümünü meyve sıkacağından
geçirin. Karıştırın ve hemen
için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, C, beta-karoten,
folik asit, kalsiyum, bakır,
iyodin, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
trytophan (amino asit).