Elif Edes Tapan'dan 'Erik Likörü' tarifi...
Malzemeler
• 1 kg Anjelik erik
• 750 ml beyaz şarap
• 100 gr toz şeker
• 1 çubuk tarçın, 2-3 adet karanfil
• 300 ml konyak ya da rom
Hazırlanışı
Erikleri yıkayın ve uzunlamasına etraflarına çentikler atın. Daha sonra erikleri ve şekeri şarapta, kısık ateşte, erikler rengini bırakana, hafif kaynayıp şeker eriyene kadar 5-10 dakika pişirin, kavanoza alın. İçeceğiniz soğuyunca bir tülbente karanfil ve tarçın çubuğu sarın, konyak veya rom ile kavanoza ilave edin. Serin bir yerde iki ay bekletin. Süzdükten sonra servis edin.