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Erik likörü

Elif Edes Tapan'dan 'Erik Likörü' tarifi...

Malzemeler
• 1 kg Anjelik erik
 • 750 ml beyaz şarap 
• 100 gr toz şeker
 • 1 çubuk tarçın, 2-3 adet karanfil
• 300 ml konyak ya da rom

Hazırlanışı
Erikleri yıkayın ve uzunlamasına etraflarına çentikler atın. Daha sonra erikleri ve şekeri şarapta, kısık ateşte, erikler rengini bırakana, hafif kaynayıp şeker eriyene kadar 5-10 dakika pişirin, kavanoza alın. İçeceğiniz soğuyunca bir tülbente karanfil ve tarçın çubuğu sarın, konyak veya rom ile kavanoza ilave edin. Serin bir yerde iki ay bekletin. Süzdükten sonra servis edin.

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