Elif Edes Tapan'dan 'Erik Likörü' tarifi...

Malzemeler

• 1 kg Anjelik erik

• 750 ml beyaz şarap

• 100 gr toz şeker

• 1 çubuk tarçın, 2-3 adet karanfil

• 300 ml konyak ya da rom



Hazırlanışı

Erikleri yıkayın ve uzunlamasına etraflarına çentikler atın. Daha sonra erikleri ve şekeri şarapta, kısık ateşte, erikler rengini bırakana, hafif kaynayıp şeker eriyene kadar 5-10 dakika pişirin, kavanoza alın. İçeceğiniz soğuyunca bir tülbente karanfil ve tarçın çubuğu sarın, konyak veya rom ile kavanoza ilave edin. Serin bir yerde iki ay bekletin. Süzdükten sonra servis edin.

