Frenk üzümü, muz ve yoğurt
Rahatsız eden bağırsağı yatıştırır ve tadı harikadır.
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1 avuç dolusu frenk üzümü, günlük olarak alınması tavsiye
edilen lif miktarının tek başına 10’da birini karşılar. Sindirim
sisteminin sağlığı için oldukça önemlidir. Muzdaki bileşenler
midedeki asitleşmeyi giderir. Yoğurt ise bağırsaklardaki yararlı
bakterileri içerir. Gerekli yağ asitlerini içeren kabak çekirdeği
bozulmuş bağırsağı rahatlatabilir.
Tarifi
25 adet frenk üzümü,
1 adet olgunlaşmış ve kabuğu
soyulmuş muz,
400 ml. yoğurt,
1 çorba kaşığı kabak
çekirdeği.
Yoğurt, frenk üzümü ve muzu
bir blendır yardımıyla çırpın.
Karışımınızın üzerine kabak
çekirdeklerini serpiştirin ve
bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B12,
C, D, E, beta karoten, folik asit,
kalsiyum, iyot, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
selenyum, çinko, omega 3 ve
omega 6 yağ asitleri.