Frenk üzümü, muz ve yoğurt

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Rahatsız eden bağırsağı yatıştırır ve tadı harikadır.

- kişilik -

1 avuç dolusu frenk üzümü, günlük olarak alınması tavsiye edilen lif miktarının tek başına 10’da birini karşılar. Sindirim sisteminin sağlığı için oldukça önemlidir. Muzdaki bileşenler midedeki asitleşmeyi giderir. Yoğurt ise bağırsaklardaki yararlı bakterileri içerir. Gerekli yağ asitlerini içeren kabak çekirdeği bozulmuş bağırsağı rahatlatabilir.



Tarifi

25 adet frenk üzümü, 1 adet olgunlaşmış ve kabuğu soyulmuş muz, 400 ml. yoğurt, 1 çorba kaşığı kabak çekirdeği.



Yoğurt, frenk üzümü ve muzu bir blendır yardımıyla çırpın. Karışımınızın üzerine kabak çekirdeklerini serpiştirin ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B12, C, D, E, beta karoten, folik asit, kalsiyum, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri.