menu

close

menu

close

menu

close

Gelincik votka

 - kişilik   -
MALZEMELER
3 dilim lime
2 dilim limon
Fesleğen
6 cl votka
Gelincik sosu

HAZIRLANIŞI
Lime, limon, fesleğen bir bardakta ezilir. Kırık buz eklenir. Gelincik sosu ile servis edilir.

En çok okunanlar

Son Eklenenler