Zencefil ve limonlu serinletici bir içecek...

Malzemeler:

● 225 g şeker

● 2 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil

● 1 limonun suyu

● 1/4 çay kaşığı (1,6 g) kuru maya

● Soğuk içme suyu



Hazırlanışı:

2 litrelik bir pet şişeye şeker ve mayayı koyun. Şişeyi sallayarak karıştırın. Bir başka kapta zencefilin üzerine 1 limonu sıkın. Karıştırıp pet şişedeki şeker ve mayanın üzerine ekleyin. Ağzını kapatıp çalkalayın. Suyu da şişenin üzerinde bir miktar boşluk kalacak kadar dökün. Şeker eriyinceye kadar sallayın. Sıcak ve karanlık bir yerde ağzı kapalı olarak 24-48 saat kadar bekletin. Buzdolabında da bir gece beklettikten sonra dikkatli bir şekilde kapağı açın. Süzerek buzdolabında saklayın.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

