Greyfurt, portakal, mandalina, limon
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet greyfurt
• 1 adet portakal
• 1 adet mandalina
• 1 adet limon
Bütün meyvelerin suyunu sıkın, karıştırın.
Vücuttan toksin madde birikimini temizleyen anti kanserojenik bir detoks içeceği. Hücreleri korur, metabolizmaya serbest radikallerin zarar vermesini engeller.
Besin değeri tablosu
B1-C-E vitamini, niasin,folik asit, pantotenik asit,inositol, biyoflavonoid,potasyum, lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, antikanserojen flavonoidler.