Greyfurt ve çilek suyu

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Serinletici ve arındırıcı bir meyve suyu; yaz için mükemmel.

Greyfurdun keskin tadı, çileğin tatlılığını dengelediği için bu meyve suyu, damak tadına düşkün olanlar için gerçek bir lezzettir. Aynı şekilde büyük bir arındırıcıdır. Greyfurt bol miktarda pektin içerdiğinden, çözülebilir lifli doku, toksinlerin temizlenmesine yardım eder. Çilek ise C vitamini, potasyum ve çözülebilir lifli doku yönünden zengindir ki, bunlar da vücutta bulunan atık maddelerin atılmasına yardımcı olur. Kahvaltıda tüketilmek için muhteşem bir içecektir.



Tarif

3 adet greyfurt, soyulmuş ve dilimler halinde bölünmüş, 300 ml. litre su, buz küpleri halinde dondurulmuş, 10 adet çilek çöpleri alınmış.



Greyfurt dilimlerini meyve presinden geçirin. Buzları blendırda çektikten sonra çilekleri ve greyfurt suyunu ekleyin. Çilekler eriyene kadar karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B3, B5, B6, C, K,

beta-karoten, folik asit,

bakır, iyodin, magnezyum,

manganez, potasyum,

bioflavonoid, pektin.