Greyfurt ve çilek suyu
Serinletici ve arındırıcı bir meyve suyu; yaz için mükemmel.
Greyfurdun keskin tadı, çileğin tatlılığını dengelediği için bu
meyve suyu, damak tadına düşkün olanlar için gerçek bir lezzettir.
Aynı şekilde büyük bir arındırıcıdır. Greyfurt bol miktarda
pektin içerdiğinden, çözülebilir lifli doku, toksinlerin temizlenmesine
yardım eder. Çilek ise C vitamini, potasyum ve çözülebilir
lifli doku yönünden zengindir ki, bunlar da vücutta bulunan
atık maddelerin atılmasına yardımcı olur. Kahvaltıda tüketilmek için muhteşem bir içecektir.
Tarif
3 adet greyfurt, soyulmuş ve
dilimler halinde bölünmüş,
300 ml. litre su, buz küpleri
halinde dondurulmuş,
10 adet çilek çöpleri alınmış.
Greyfurt dilimlerini meyve
presinden geçirin. Buzları
blendırda çektikten sonra
çilekleri ve greyfurt suyunu
ekleyin. Çilekler eriyene kadar
karıştırın ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B5, B6, C, K,
beta-karoten, folik asit,
bakır, iyodin, magnezyum,
manganez, potasyum,
bioflavonoid, pektin.