Havuç, kereviz kökü ve kırmızı pancar kökü
Bu meyve suyu, bağışıklık sistemi üzerinde baskı yapan stresin etkilerinin giderilmesine yardımcı olur.
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Havuçtaki yüksek beta-karoten vücudu zararlı maddelerden korumaya
yardımcı olurken, strese bağlı olarak bağışıklık sistemindeki
uzun vadeli olumsuzlukların giderilmesini de sağlar. İçerdiği kalsiyum,
C ve B6 vitaminleri ile yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı
olan kereviz kökü, aynı zamanda sinir sistemi için oldukça
iyi bir toniktir. Özellikle folik asit yönünden zengin olan pancar
kökü kendimizi iyi hissetmeyi sağlayan en iyi sebzelerden biridir.
Tarifi
4 büyük havuç, yeşil kısmı
ayrılmış ve dilimlenmiş,
1 kereviz kökü, doğranmış,
2 küçük pancar kökü.
Tümünü bir meyve sıkacağı ile
sıkın ve hızlıca tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B6, C, K,
beta-karoten, biyotin, folik
asit, kalsiyum, krom, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, sodyum.