Havuç, kereviz kökü ve kırmızı pancar kökü

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Bu meyve suyu, bağışıklık sistemi üzerinde baskı yapan stresin etkilerinin giderilmesine yardımcı olur.

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Havuçtaki yüksek beta-karoten vücudu zararlı maddelerden korumaya yardımcı olurken, strese bağlı olarak bağışıklık sistemindeki uzun vadeli olumsuzlukların giderilmesini de sağlar. İçerdiği kalsiyum, C ve B6 vitaminleri ile yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olan kereviz kökü, aynı zamanda sinir sistemi için oldukça iyi bir toniktir. Özellikle folik asit yönünden zengin olan pancar kökü kendimizi iyi hissetmeyi sağlayan en iyi sebzelerden biridir.



Tarifi

4 büyük havuç, yeşil kısmı ayrılmış ve dilimlenmiş, 1 kereviz kökü, doğranmış, 2 küçük pancar kökü.



Tümünü bir meyve sıkacağı ile sıkın ve hızlıca tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B6, C, K, beta-karoten, biyotin, folik asit, kalsiyum, krom, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum.