Havuç, kuşkonmaz ve limon otu
Bu içecek cildi yenileyen besinlerle doludur.
- kişilik
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Havucun antioksidan özellikleri, kan hücreleri ve dolayısıyla
sağlıklı bir cilt için son derece önemlidir. Kuşkonmaz ise
gençlik kaynağı olan E vitamini açısından ender bir sebzedir.
Tayland mutfağının yaygın bir parçası olan limon otu ise sivilce
ve selülitin tedavisinde kullanılır. Düzenli olarak alındığında
lenfatik zehrin atılmasını, bağ dokusunun güçlenmesini ve
cildin sıkılaşmasını sağlar.
Tarifi
4 büyük havuç, doğranmış,
10 kuşkonmaz filizi,
doğranmış,
1 demet limon otu, üzerindeki
yapraklardan temizlenmiş
ve doğranmış.
Bir meyve sıkacağı yardımıyla
karışımın suyunu elde edin.
Bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, E, K,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, bakır, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
selenyum, sodyum, çinko, tryptophan.