Havuç, kuşkonmaz ve limon otu

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Bu içecek cildi yenileyen besinlerle doludur.

- kişilik -

Havucun antioksidan özellikleri, kan hücreleri ve dolayısıyla sağlıklı bir cilt için son derece önemlidir. Kuşkonmaz ise gençlik kaynağı olan E vitamini açısından ender bir sebzedir. Tayland mutfağının yaygın bir parçası olan limon otu ise sivilce ve selülitin tedavisinde kullanılır. Düzenli olarak alındığında lenfatik zehrin atılmasını, bağ dokusunun güçlenmesini ve cildin sıkılaşmasını sağlar.



Tarifi

4 büyük havuç, doğranmış, 10 kuşkonmaz filizi, doğranmış, 1 demet limon otu, üzerindeki yapraklardan temizlenmiş ve doğranmış.



Bir meyve sıkacağı yardımıyla karışımın suyunu elde edin. Bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, çinko, tryptophan.