Havuç, limon ve keten tohumu yağı

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Bu hafif acı meyve suyunu aç karnına içmek, tembel sindirim sisteminizi hızlandırır.

- kişilik -

Havuç ve limon arındırıcı olarak çok iyi birer ortaktır. Havuçta bulunan şeker, limonun keskinliğini azaltır. Bu lezzetli birleşime katılan keten tohumu yağı, sindirim sistemine etki etmesi sebebiyle kokteylin temizleyici özelliğini arttırır. Ayrıca keten tohumu yağı, alfa-linolenik asit açısından da zengindir. Gerekli yağ asitleri için önemli bir kaynak teşkil eder.



Tarif

4 adet büyük havuç, başı ve ucu temizlenmiş küp şeklinde doğranmış, 2 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş, 1 yemek kaşığı keten tohumu yağı.



Havuç ve limonları meyve sıkacağından geçirin. Yağı ekleyip karıştırın ve hemen için.



Besin takviyesi tablosu

Vitaminler C, K, beta-karoten,

folik asit, kalsiyum, krom,

demir, magnezyum, potasyum,

alfa-linolenik asit, bioflavonoid

lignan, limonin, omega 3 ve

omega 6 yağ asitleri.