Havuç, limon ve keten tohumu yağı
Bu hafif acı meyve suyunu aç karnına içmek, tembel sindirim sisteminizi hızlandırır.
- kişilik
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Havuç ve limon arındırıcı olarak çok iyi birer ortaktır. Havuçta
bulunan şeker, limonun keskinliğini azaltır. Bu lezzetli birleşime
katılan keten tohumu yağı, sindirim sistemine etki etmesi sebebiyle
kokteylin temizleyici özelliğini arttırır. Ayrıca keten tohumu
yağı, alfa-linolenik asit açısından da zengindir. Gerekli yağ asitleri
için önemli bir kaynak teşkil eder.
Tarif
4 adet büyük havuç, başı ve ucu temizlenmiş küp şeklinde doğranmış, 2 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş, 1 yemek kaşığı keten tohumu yağı.
Havuç ve limonları meyve
sıkacağından geçirin. Yağı
ekleyip karıştırın ve hemen için.
Besin takviyesi tablosu
Vitaminler C, K, beta-karoten,
folik asit, kalsiyum, krom,
demir, magnezyum, potasyum,
alfa-linolenik asit, bioflavonoid
lignan, limonin, omega 3 ve
omega 6 yağ asitleri.