Havuç, salatalık, zeytin ve reyhan

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Lezzetli ve besleyici olan bu içecek hızla hücre yenileyen, yararlı maddeler içerir.

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Araştırmalar, sigara içmek, fazlaca güneş ışığına maruz kalmak, trafiğin yarattığı hava kirliliği ve diyetlerin cildin erken yaşlanmasına neden olduğunu gösteriyor. Fakat, doğru besinlerle bu süreci durdurabilir hatta tersine çevirebilirsiniz. Havuç, bilinen en iyi beta-karoten kaynağıdır. Cildi temizleyen ve sağlık katan bu maddeyi almanın en iyi yollarından biri havuç suyudur.



Tarifi

Bir avuç taze reyhan yaprağı, 10 adet zeytin, çekirdekleri çıkarılmış, Doğranmış 3 büyük havuç, üstündeki yeşil sapı ayrılmış.



Yarım salatalık, doğranmış. Havuç, zeytin ve salatalık karışımını reyhan yapraklarına sarın ve bir meyve sıkacağı yardımıyla suyunu elde edin. Karıştırın ve bekletmeden için.



Salatalık; en iyi silika kaynağı olan salatalık, cilt bakımı konusunda sıklıkla önerilir. Silika, bağ dokularının sağlığı için çok önemli bir maddedir. Ayrıca içinde bolca su bulunması, ışıldayan bir cilt için salatalığı doğal bir kaynak yapar.

Zeytin; kas dokularının sağlığı için önemli olan bakır, zeytinde bolca bulunur. Ayrıca zeytin, hücrelerin daha uzun süre yaşamalarını sağlayan E vitamini yönünden de zengindir. E vitamini, bazı cilt hastalıklarının (egzema, güneş yanığı, cilt çatlakları) tedavisine de yardımcıdır.

Reyhan; bu şifalı bitki sağlıklı damar, cilt ve kemikler için gerekli olan mangan içerir. Geleneksel olarak reyhan, kan akışını düzenleyen, cildin genç görünmesini sağlayan bir şifalı bitki olarak tanımlanır.



Hazırlama ipuçları

• Havucu yeşil dalları üzerindeyken satın aldıysanız, buzdolabına koymadan önce bunları kesin. Çünkü yeşil dalları havucu kurutacaktır.

• Havucu elma, armut, patates ve diğer meyvelerden uzak tutun. Çünkü bu gibi meyve ve sebzelerle yan yana gelen havucun tadı acılaşacaktır.

• Büyük salatalıkları tercih etmeyin; çünkü küçük olanlar büyüklerine göre daha suludur.

• Zeytinin çekirdeğini çıkarmak için bıçağın yassı tarafıyla ezin. Daha sonra zeytinin çekirdeğini elinizle alın.