Havuç, salatalık, zeytin ve reyhan
Lezzetli ve besleyici olan bu içecek hızla hücre yenileyen, yararlı maddeler içerir.
- kişilik
-
Araştırmalar, sigara içmek, fazlaca güneş ışığına maruz
kalmak, trafiğin yarattığı hava kirliliği ve diyetlerin cildin
erken yaşlanmasına neden olduğunu gösteriyor. Fakat, doğru
besinlerle bu süreci durdurabilir hatta tersine çevirebilirsiniz.
Havuç, bilinen en iyi beta-karoten kaynağıdır. Cildi temizleyen
ve sağlık katan bu maddeyi almanın en iyi yollarından biri havuç
suyudur.
Tarifi
Bir avuç taze reyhan yaprağı,
10 adet zeytin, çekirdekleri
çıkarılmış,
Doğranmış 3 büyük havuç,
üstündeki yeşil sapı
ayrılmış.
Yarım salatalık, doğranmış.
Havuç, zeytin ve salatalık
karışımını reyhan yapraklarına
sarın ve bir meyve sıkacağı
yardımıyla suyunu elde edin.
Karıştırın ve bekletmeden için.
Salatalık; en iyi silika kaynağı olan salatalık, cilt bakımı
konusunda sıklıkla önerilir. Silika, bağ dokularının sağlığı için
çok önemli bir maddedir. Ayrıca içinde bolca su bulunması,
ışıldayan bir cilt için salatalığı doğal bir kaynak yapar.
Zeytin; kas dokularının sağlığı için önemli olan bakır, zeytinde
bolca bulunur. Ayrıca zeytin, hücrelerin daha uzun süre
yaşamalarını sağlayan E vitamini yönünden de zengindir. E
vitamini, bazı cilt hastalıklarının (egzema, güneş yanığı, cilt
çatlakları) tedavisine de yardımcıdır.
Reyhan; bu şifalı bitki sağlıklı damar, cilt ve kemikler için
gerekli olan mangan içerir. Geleneksel olarak reyhan, kan akışını
düzenleyen, cildin genç görünmesini sağlayan bir şifalı bitki
olarak tanımlanır.
Hazırlama ipuçları
• Havucu yeşil dalları üzerindeyken
satın aldıysanız, buzdolabına
koymadan önce bunları kesin.
Çünkü yeşil dalları havucu
kurutacaktır.
• Havucu elma, armut, patates ve
diğer meyvelerden uzak tutun.
Çünkü bu gibi meyve ve sebzelerle
yan yana gelen havucun tadı
acılaşacaktır.
• Büyük salatalıkları tercih etmeyin;
çünkü küçük olanlar büyüklerine
göre daha suludur.
• Zeytinin çekirdeğini çıkarmak için
bıçağın yassı tarafıyla ezin. Daha
sonra zeytinin çekirdeğini elinizle
alın.