Kabak, brüksel lahanası ve buğday çimi

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Bir kaşık dolusu ya da bir doz buğday çimi eklenen bu içecek, sağlıklı bir yaşam sunmasıyla ön plana çıkıyor.

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Kabak, kandaki şeker seviyesini düzenleyen ve enerjinin sürekliliğini sağlayan karetonidler yönünden zengindir. Yüksek miktarda C vitamini ve folik asit içeren brüksel lahanası enerjiyi arttırır. Buğday çimi suyunu, sağlık ürünleri satan bir dükkandan temin edebileceğiniz gibi, gelişmiş bir meyve suyu sıkacağı ile evde de yapabilirsiniz. Buğday çimi amino asitler, enzimler, mineraller, vitaminler ve klorofil gibi 100 kadar önemli besin içerir.



Tarifi

1 kabak, çekirdekleri çıkarılmış, kabuğu soyulmuş doğranmış, 10 adet brüksel lahanası, 2 yemek kaşığı buğdayçimi unu veya dükkandan alınmış hazır buğday çimi suyu.



Kabakların ve brüksel lahanasının suyunu sıkın ve bir çorba kaşığı buğday çimi tozu ekleyin. Karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta karoten, kalsiyum, folik asit; bor, klor, krom, kobalt, bakır, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, sülfür, çinko, amino asitler, klorofil ve doğal amino asitler.