Kabak, brüksel lahanası ve buğday çimi
Bir kaşık dolusu ya da bir doz buğday çimi eklenen bu içecek, sağlıklı bir yaşam sunmasıyla ön plana
çıkıyor.
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Kabak, kandaki şeker seviyesini düzenleyen ve enerjinin sürekliliğini
sağlayan karetonidler yönünden zengindir. Yüksek miktarda C vitamini
ve folik asit içeren brüksel lahanası enerjiyi arttırır. Buğday
çimi suyunu, sağlık ürünleri satan bir dükkandan temin edebileceğiniz
gibi, gelişmiş bir meyve suyu sıkacağı ile evde de yapabilirsiniz.
Buğday çimi amino asitler, enzimler, mineraller, vitaminler ve klorofil
gibi 100 kadar önemli besin içerir.
Tarifi
1 kabak, çekirdekleri
çıkarılmış, kabuğu soyulmuş
doğranmış,
10 adet brüksel lahanası,
2 yemek kaşığı buğdayçimi
unu veya dükkandan alınmış
hazır buğday çimi suyu.
Kabakların ve brüksel
lahanasının suyunu sıkın ve bir
çorba kaşığı buğday çimi tozu
ekleyin. Karıştırın ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,
C, E, K, beta karoten, kalsiyum,
folik asit; bor, klor, krom,
kobalt, bakır, iyot, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, selenyum, sodyum,
sülfür, çinko, amino asitler,
klorofil ve doğal amino asitler.