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Kahveli kakule sütü

Kahveli kakule sütü tarifi

Malzemeler:
1 lt badem sütü
4 gr kakule
15 ml akçaağaç şurubu
1/4 adet vanilya çubuğu
100 ml espresso

Hazırlanışı:
Kakuleyi toz haline gelinceye kadar öğütün. Badem sütünü ocağa alın, içerisine öğüttüğünüz kakuleyi, akçaağaç şurubu ve taze vanilyayı ekleyin. 15 dakika demlendirin. Ocağın altını kapatıp sütü bir kaba alın ve 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Servis edeceğiniz bardağın içerisine kakule sütünü 2 parmak boşluk kalacak şekilde koyun. Çektiğiniz espressodan istediğiniz sertlikte olana kadar ekleyin. Buz ile servis edebilirsiniz.

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