Kahveli kakule sütü tarifi

Malzemeler:

1 lt badem sütü

4 gr kakule

15 ml akçaağaç şurubu

1/4 adet vanilya çubuğu

100 ml espresso



Hazırlanışı:

Kakuleyi toz haline gelinceye kadar öğütün. Badem sütünü ocağa alın, içerisine öğüttüğünüz kakuleyi, akçaağaç şurubu ve taze vanilyayı ekleyin. 15 dakika demlendirin. Ocağın altını kapatıp sütü bir kaba alın ve 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Servis edeceğiniz bardağın içerisine kakule sütünü 2 parmak boşluk kalacak şekilde koyun. Çektiğiniz espressodan istediğiniz sertlikte olana kadar ekleyin. Buz ile servis edebilirsiniz.