Kantolop kavunu, misket limonu ve vişne

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Vücudu tazeleyen bu meyve suyu oldukça lezzetli, alkolsüz bir aperitiftir.

- kişilik -

Tarif:

1 adet kantolop kavunu soyulmuş çekirdekleri çıkarılmış ve küpler halinde kesilmiş

1 adet misket limonu soyulmuş ve dörde bölünmüş

25 adet vişne çekirdeği çıkarılmış

Kantolop kavunu ve misket limonunu ve vişneleri meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.



Yüksek miktarda su içerdiği için kantolop kavunu geçmişte Hindistan’da idrar söktürücü olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde sindirimi kolaylaştırıcı enzimlerle yüklüdür. Misket limonu turunç tadı verirken, arındırıcı etkiyi artırır. Kuzey Amerika’daki yerlilerce de vişne, böbrekleri temizlemek ve mideyi rahatlamak için kullanılmıştır. Ne kadar çok vişne eklenirse meyve suyu karışımı o kadar yoğun kıvam alır.