Kantolop kavunu, misket limonu ve vişne
Vücudu tazeleyen bu meyve suyu oldukça lezzetli, alkolsüz bir aperitiftir.
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Tarif:
1 adet kantolop kavunu soyulmuş çekirdekleri çıkarılmış ve küpler halinde kesilmiş
1 adet misket limonu soyulmuş ve dörde bölünmüş
25 adet vişne çekirdeği çıkarılmış
Kantolop kavunu ve misket limonunu ve vişneleri meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.
Yüksek miktarda su içerdiği için kantolop kavunu geçmişte
Hindistan’da idrar söktürücü olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde
sindirimi kolaylaştırıcı enzimlerle yüklüdür. Misket
limonu turunç tadı verirken, arındırıcı etkiyi
artırır. Kuzey Amerika’daki yerlilerce de vişne,
böbrekleri temizlemek ve mideyi rahatlamak
için kullanılmıştır. Ne kadar çok vişne eklenirse
meyve suyu karışımı o kadar yoğun kıvam alır.