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Karadut caipiroska

 - kişilik   -
Malzemeler
7 cl raspberry votka
3 cl karadut suyu
3 cl limon suyu
3 cl cranberry juice
2 cl şeker şurubu

Hazırlanışı
Tüm malzemeler shaker’da karıştırılır. Kırık buzla servis edilir.

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