Karpuz, incir ve bal

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Eğer öğleden sonra enerjiniz azaldıysa bu şeker kürüyle canlanın.

- kişilik -

Karpuz, zengin bir doğal şeker kaynağı olduğu için yorgunluk hissini ortadan kaldırırken, içerdiği bol su ile de vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. İncir, öteden beri doğal bir tatlandırıcı olarak görülmüştür. İçerdiği yüksek fruktoz ve glikoz nedeniyle kana kolay karışır ve enerji seviyesini arttırır. Çok daha fazla şeker içerdiği için kuru incir oldukça iyi bir enerji kaynağı olabilir. Bal da glikoz ve fruktoz içerir.



Tarifi

Yarım karpuz, doğranmış, çekirdekleri çıkarılmış ve kabuksuz olmalı, 3 adet incir, 1 çorba kaşığı bal.



Karpuz ve incirin suyunu elde ettikten sonra içine bal ekleyin ve karışımı hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsium, iyot, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sülfür, tryptophan.