Karpuz, incir ve bal
Eğer öğleden sonra enerjiniz azaldıysa bu şeker kürüyle canlanın.
- kişilik
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Karpuz, zengin bir doğal şeker kaynağı olduğu için yorgunluk
hissini ortadan kaldırırken, içerdiği bol su ile de vücudun toksinlerden
arınmasına yardımcı olur. İncir, öteden beri doğal bir
tatlandırıcı olarak görülmüştür. İçerdiği yüksek fruktoz ve glikoz
nedeniyle kana kolay karışır ve enerji seviyesini arttırır. Çok
daha fazla şeker içerdiği için kuru incir oldukça
iyi bir enerji kaynağı olabilir. Bal da glikoz
ve fruktoz içerir.
Tarifi
Yarım karpuz, doğranmış,
çekirdekleri çıkarılmış ve
kabuksuz olmalı,
3 adet incir,
1 çorba kaşığı bal.
Karpuz ve incirin suyunu elde
ettikten sonra içine bal ekleyin ve
karışımı hemen tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C,
D, E, K, beta-karoten, folik asit,
kalsium, iyot, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
sülfür, tryptophan.