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Karpuzlu limonata

 - kişilik   -
Malzemeler: 
2 limon
1 lime
1 tutam taze nane
½ bardak şeker
 ½ orta boy karpuz.

Hazırlanışı: 
Limonları yıkayın, sıkın ve kabuklarıyla birlikte bir kaba koyun. Şeker ve nane yapraklarını  ekleyin. Şeker eriyinceye kadar bir tahta kaşıkla ezin. Çekirdeklerini çıkarıp parçalara böldüğünüz karpuzu blenderdan geçirin. Şekerli-limonlu karışımı da ekleyip karıştırın. Dilerseniz bir miktar su  ekleyebilirsiniz. Bir parça karpuzu küp küp doğrayıp buzlukta bekletip, servis sırasında  limonatanıza buz niyetine ekleyebilirsiniz. 

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