Karpuzlu limonata

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- kişilik -

Malzemeler:

2 limon

1 lime

1 tutam taze nane

½ bardak şeker

½ orta boy karpuz.



Hazırlanışı:

Limonları yıkayın, sıkın ve kabuklarıyla birlikte bir kaba koyun. Şeker ve nane yapraklarını ekleyin. Şeker eriyinceye kadar bir tahta kaşıkla ezin. Çekirdeklerini çıkarıp parçalara böldüğünüz karpuzu blenderdan geçirin. Şekerli-limonlu karışımı da ekleyip karıştırın. Dilerseniz bir miktar su ekleyebilirsiniz. Bir parça karpuzu küp küp doğrayıp buzlukta bekletip, servis sırasında limonatanıza buz niyetine ekleyebilirsiniz.