Kavun, ahududu ve nane
Cildinizi ışıldatacak tatlı bir kür.
- kişilik
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Kavunda bulunan yoğun su nedeniyle bu içecek özellikle cildinizi
besleyip temizleyecek. Ahududu çilekten yüzde 50, kividen 3
kat ve domatesten 10 kat daha fazla antioksidan etki gösterir.
İçerdiği C vitamini ve flavonoidler sayesinde cildin mikro
dolaşımını hızlandırır ve böylelikle ciltteki kirliliği düşürür, geriye
pembe bir ışıltı bırakır. Nane, düzenli kan dolaşımı sağlayan ve
sağlıklı bir cilt için önemli olan B3 vitamini yönünden zengindir.
Bu içecekten azami verimi alabilmek için aç karnına için ve en
az 15 dakika sonra yemek yiyin.
Tarifi
Bir avuç taze nane yaprağı,
25 adet ahududu,
1 adet kabuğu soyulmuş,
çekirdekleri çıkarılmış ve
doğranmış kavun.
Ahududuları nane yaprağına
sarın, kavunla birlikte suyunu
sıkın. Karıştırın ve bekletmeden
için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C,
beta-karoten, folik asit;
kalsiyum, krom, bakır, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, selenyum, sodyum.