Kırmızı meyveli sıcak çikolata

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Kırmızı meyveli sıcak çikolata tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

340 g dondurulmuş frambuaz

2 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı krema

168 g beyaz çikolata

1 çay kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

Üzeri için

Krem şanti

Tarçın ve frambuaz



Hazırlanışı

Dondurulmuş frambuazları bir kaba alıp üzerine şekeri dökün. umuşayıp, suyunu salıncaya kadar 15 dakika bekletin. çekirdeklerini çıkarmak için önce süzgeçten, sonra blenderdan geçirin. Karışımın 3/4’ünün ayırın. Süt ve kremayı ekleyip üzeri tamamen köpük olmamasına dikkat ederek kaynatın. Tencereyi ateşten alın. İçine parçaladığınız beyaz çikolatayı katın. Karışıma, hazırladığınız frambuaz püresi, vanilya ve tuzu ekleyin. Krem şanti, frambuaz taneleri ve tarçın ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.