Lahana, havuç ve kızılcık

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu, ‘lahana salatası’, C vitamini açısından oldukça zengin ve güçlü bir arındırıcıdır.

Araştırmalar, lahanada bulunan fitokimyasalların güçlü arındırıcılar olduğunu göstermiştir. Havuçta bulunan mineraller de vücuttaki toksin atılımını güçlendirir. Kızılcıkta bulunan anti bakteriyel maddeler sayesinde bu kokteyl, üriner sistem enfeksiyonlarını engellemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Daha faydalı vitamin ve mineraler içermesi nedeniyle taze, koyu kırmızı kızılcıkları seçin.



Tarif

½ adet orta boy lahana, yaprakları ayrılmış, göbeği küp şeklinde doğranmış, 3 adet büyük havuç, başı ve ucu temizlenmiş küp şeklinde doğranmış, 50 adet kızılcık.



Her bir lahana yaprağını bir lahana göbeği ve havuç etrafına sararak, arada alternatifli olarak kızılcıklarla birlikte meyve sıkacağından geçirin. Karıştırıp hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K,

beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, krom, iyodin, demir,

magnezyum, manganez,

potasyum, fosfor.