Lahana, havuç ve kızılcık
Bu, ‘lahana salatası’, C vitamini açısından oldukça zengin ve güçlü bir arındırıcıdır.
Araştırmalar, lahanada bulunan fitokimyasalların güçlü arındırıcılar
olduğunu göstermiştir. Havuçta bulunan mineraller de
vücuttaki toksin atılımını güçlendirir. Kızılcıkta bulunan anti
bakteriyel maddeler sayesinde bu kokteyl, üriner sistem enfeksiyonlarını
engellemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Daha
faydalı vitamin ve mineraler içermesi nedeniyle taze, koyu kırmızı
kızılcıkları seçin.
Tarif
½ adet orta boy lahana,
yaprakları ayrılmış, göbeği
küp şeklinde doğranmış,
3 adet büyük havuç, başı
ve ucu temizlenmiş küp
şeklinde doğranmış,
50 adet kızılcık.
Her bir lahana yaprağını bir
lahana göbeği ve havuç etrafına
sararak, arada alternatifli olarak
kızılcıklarla birlikte meyve
sıkacağından geçirin. Karıştırıp
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, iyodin, demir,
magnezyum, manganez,
potasyum, fosfor.