Limon, elma, üzüm ve kayısı
Karaciğeriniz için arındırıcı etkisi olan bu dörtlü, ağır işleyen sindirim sisteminizi hızlandıracaktır.
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Bu meyvelerde bulunan C vitamini vücuttaki alkolün temizlenmesine
yardımcı olur. Limonun idrar söktürücü etkisi ve elmadaki
lifli doku bu kokteyli güçlü bir arındırıcı yapar. Üzüm muhteşem
bir arındırıcıdır ve içerdiği yüksek orandaki şeker, düşen
enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Kayısı
doğal bir tatlandırıcı ve hazım kolaylaştırıcıdır.
Yüzeyi parlak ve turuncu renkli kayısılar hem
daha fazla besin değerine sahiptirler, hem de soluk
sarı renkli kayısılara göre daha tatlıdırlar.
Tarif
3 adet limon, soyulmuş ve
dörde bölünmüş,
2 adet elma, dilimlere
ayrılmış,
3 adet kayısı, ikiye bölünmüş
ve çekirdeği çıkarılmış,
25 adet kırmızı çekirdeksiz
üzüm.
Tümünü meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın, karıştırıp
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, K,
beta-karoten, biyotin, folik asit,
kalsiyum, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
selenyum, çinko, bioflavonoid,
limonin, elma asidi, pektin, aminoasit.