Limon, elma, üzüm ve kayısı

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Karaciğeriniz için arındırıcı etkisi olan bu dörtlü, ağır işleyen sindirim sisteminizi hızlandıracaktır.

- kişilik -

Bu meyvelerde bulunan C vitamini vücuttaki alkolün temizlenmesine yardımcı olur. Limonun idrar söktürücü etkisi ve elmadaki lifli doku bu kokteyli güçlü bir arındırıcı yapar. Üzüm muhteşem bir arındırıcıdır ve içerdiği yüksek orandaki şeker, düşen enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Kayısı doğal bir tatlandırıcı ve hazım kolaylaştırıcıdır. Yüzeyi parlak ve turuncu renkli kayısılar hem daha fazla besin değerine sahiptirler, hem de soluk sarı renkli kayısılara göre daha tatlıdırlar.



Tarif

3 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş, 2 adet elma, dilimlere ayrılmış, 3 adet kayısı, ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış, 25 adet kırmızı çekirdeksiz üzüm.



Tümünü meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, K,

beta-karoten, biyotin, folik asit,

kalsiyum, demir, magnezyum,

manganez, fosfor, potasyum,

selenyum, çinko, bioflavonoid,

limonin, elma asidi, pektin, aminoasit.