Marul, havuç ve rezene
Bu karışım, güçlü bir şifa kaynağıdır ve ülsere iyi gelir.
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Geleneksel olarak çiğ maruldan elde edilen su, ülser, bağırsakta
gaz birikmesi ve karın şişkinliği gibi gastrik sorunlara iyi gelir.
Ancak bir seferde çok fazla içmeyin; çünkü marul suyunun fazlası
mide kramplarına ve şişkinliğe neden olabilir. Havuçta
bulunan beta-karoten, yavaş sindirim veya bakteriyel enfeksiyonlar
nedeniyle oluşan toksinlerin vücuttan atılmasını
sağlayan, antioksidan özelliklere sahiptir. Rezene ise hem
sakinleştirir hem de sindirim sistemindeki iltihapların tedavisine
yardımcı olur.
Tarifi
1/4 marul, doğranmış.
3 büyük havuç, doğranmış.
2 adet rezene soğanı,
doğranmış.
Meyveleri bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkıp suyunu elde
edin, karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, kobalt, iyot, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, selenyum, çinko,
silisyum ve sodyum.