Marul, havuç ve rezene

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Bu karışım, güçlü bir şifa kaynağıdır ve ülsere iyi gelir.

- kişilik -

Geleneksel olarak çiğ maruldan elde edilen su, ülser, bağırsakta gaz birikmesi ve karın şişkinliği gibi gastrik sorunlara iyi gelir. Ancak bir seferde çok fazla içmeyin; çünkü marul suyunun fazlası mide kramplarına ve şişkinliğe neden olabilir. Havuçta bulunan beta-karoten, yavaş sindirim veya bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle oluşan toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan, antioksidan özelliklere sahiptir. Rezene ise hem sakinleştirir hem de sindirim sistemindeki iltihapların tedavisine yardımcı olur.



Tarifi

1/4 marul, doğranmış. 3 büyük havuç, doğranmış. 2 adet rezene soğanı, doğranmış.



Meyveleri bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkıp suyunu elde edin, karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, kobalt, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, silisyum ve sodyum.