Diyetisyen Gizem Şeber'den antioksidan zengini bir içecek tarifi...
Malzemeler
• 200 ml badem sütü
• 100 gr bebek ıspanak yaprağı
• 1 adet kabuğu soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış şeftali
• 1 silme çay kaşığı matcha çayı
Hazırlanışı
Bebek ıspanağın yapraklarını koparın, yıkayın. Şeftalinin kabuğunu soyup çekirdeğini çıkarın. Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Buzdolabında soğutup tüketin.
Yeşil çay türü olan matcha çayı, antioksidan bakımından zengindir. Vücudu korur, yağ yakımını hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir.