Meyveli soğuk çay

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Meyveli soğuk çay tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

2 siyah poşet çay

3 su bardağı kaynamış su

1 lime

1 limon

1/3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı karışık kırmızı

Meyve suyu (sadece vişne suyu da kullanabilirsiniz)

Servis için

Buz



Hazırlanışı:

Çaydanlık ya da sürahinin içine poşet çayı kaynar suyla birlikte koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Lime ve limonu yarım ay şeklinde doğrayın. Demlenen çayınızın içinden poşetleri çıkartın, şekeri ekleyin ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Meyve suyunu ve meyveleri ekleyip iki saat buzdolabında bekletin. Servis edeceğiniz bardaklara önce buz sonra soğuk çayı koyup servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.