Muz, avokado ve soya

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Eğer stres nedeniyle gece uykularınız kaçıyorsa, bu içeceği deneyin.

- kişilik -

Muz, avokado ve soya ürünlerinde bulunan tryptophan, doğal bir amino asit olup, beyin tarafından, ruhsal durumu sabitlemeye ve uykuyu teşvik etmeye yarayan serotonine çevrilir. Eğer B6, B3 vitaminleri ve magnezyum da yeterli miktarda vücutta varsa serotonin salgılanması oldukça verimli olur. Bu karışım her üç minerali de içeriyor.



Muz; tryptophan ve magnezyum yönünden zengin olan muz, adrenalin salgılayan bezlerin, stresin yol açtığı etkileri kontrol edebilmesine yardımcı olur. Ayrıca stresin düşmanı olan B6 vitamini de muzda bulunur.



Avokado; bu meyvede bolca bulunan B vitaminleri iyi bir gece uykusu sağlar; ayrıca yine meyvede bulunan E vitamini, vücutta stres nedeniyle artan zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirir.



Soya sütü; iyi bir tryptophan kaynağı olan soya sütü, ayrıca laktoza karşı duyarlı olanlar için inek sütüne iyi bir alternatiftir. Bütün soya ürünleri kandaki kolesterolü düşürdüğü gibi, kalbin korunmasına yardımcı olurlar.



Ay çekirdeği; tryptophan içerdiği gibi çinko yönünden de zengin olan çekirdek, stresin vücuttaki etkilerini azaltan E vitamini içerir. Çinko stres nedeniyle vücuttan atılan bir mineraldir. E vitamini ise ayrıca damar içinde tıkanıklıkları ve pıhtılaşmaya bağlı kalp hastalıklarını engeller.



Hazırlama ipuçları

• Yeşil olan muzun olgunlaşmasını hızlandırmak içinde elma da olan büyük kahverengi bir kağıt torbanın içine koyabilirsiniz.

• Olgunlaşmış bir avokadonun üzerinde koyu noktalar ya da çatlaklar yoktur.

• Soya sütünde doğal olarak kalsiyum bulunmaz; bu nedenle kalsiyumla zenginleştirilmiş soya sütü üreten markaları tercih edin.

• Yüksek miktarda yağ içerdiği için ay çekirdekleri bozulmaya eğilimlidir. Bu nedenle çekirdekleri buzdolabında muhafaza edin.



Tarifi

1 adet kabuğu soyulmuş ve doğranmış muz, 1 adet çekirdeği çıkarılmış ve kabuğu soyulmuş avokado 400 ml. soya sütü, 1 çorba kaşığı ay çekirdeği.



İçine doğranmış muz ve avokadoyu koyduğunuz soya sütünü bir blendır yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Karışımınızın üzerine ay çekirdeklerini dökün ve hızlıca tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta-karoten, biotin, folik acit; kalsium, krom, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, omega-6 yağ asitleri, tryptophan.