Muz, avokado ve soya
Eğer stres nedeniyle gece uykularınız kaçıyorsa, bu içeceği deneyin.
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Muz, avokado ve soya ürünlerinde bulunan tryptophan, doğal bir amino
asit olup, beyin tarafından, ruhsal durumu sabitlemeye ve uykuyu
teşvik etmeye yarayan serotonine çevrilir. Eğer B6, B3 vitaminleri ve
magnezyum da yeterli miktarda vücutta varsa serotonin salgılanması
oldukça verimli olur. Bu karışım her üç minerali de içeriyor.
Muz; tryptophan ve magnezyum yönünden zengin olan muz,
adrenalin salgılayan bezlerin, stresin yol açtığı etkileri kontrol
edebilmesine yardımcı olur. Ayrıca stresin düşmanı olan B6 vitamini de muzda bulunur.
Avokado; bu meyvede bolca bulunan B vitaminleri iyi bir gece uykusu
sağlar; ayrıca yine meyvede bulunan E vitamini, vücutta stres nedeniyle
artan zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirir.
Soya sütü; iyi bir tryptophan kaynağı olan soya sütü, ayrıca laktoza
karşı duyarlı olanlar için inek sütüne iyi bir alternatiftir. Bütün
soya ürünleri kandaki kolesterolü düşürdüğü gibi, kalbin korunmasına
yardımcı olurlar.
Ay çekirdeği; tryptophan içerdiği gibi çinko yönünden de zengin
olan çekirdek, stresin vücuttaki etkilerini azaltan E vitamini
içerir. Çinko stres nedeniyle vücuttan atılan bir mineraldir. E vitamini
ise ayrıca damar içinde tıkanıklıkları ve pıhtılaşmaya bağlı
kalp hastalıklarını engeller.
Hazırlama ipuçları
• Yeşil olan muzun olgunlaşmasını
hızlandırmak içinde elma da
olan büyük kahverengi bir kağıt
torbanın içine koyabilirsiniz.
• Olgunlaşmış bir avokadonun
üzerinde koyu noktalar ya da
çatlaklar yoktur.
• Soya sütünde doğal olarak
kalsiyum bulunmaz; bu nedenle
kalsiyumla zenginleştirilmiş soya
sütü üreten markaları tercih edin.
• Yüksek miktarda yağ içerdiği
için ay çekirdekleri bozulmaya
eğilimlidir. Bu nedenle çekirdekleri
buzdolabında muhafaza edin.
Tarifi
1 adet kabuğu soyulmuş ve
doğranmış muz,
1 adet çekirdeği çıkarılmış ve
kabuğu soyulmuş avokado
400 ml. soya sütü,
1 çorba kaşığı ay çekirdeği.
İçine doğranmış muz ve
avokadoyu koyduğunuz soya
sütünü bir blendır yardımıyla
homojen bir karışım elde edene
kadar çırpın. Karışımınızın
üzerine ay çekirdeklerini dökün
ve hızlıca tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6,
C, E, K, beta-karoten, biotin,
folik acit; kalsium, krom, bakır,
demir, magnezyum, manganez,
fosfor, potasyum, selenyum, çinko,
omega-6 yağ asitleri, tryptophan.