Muz, donmuş yoğurt ve zencefil
Mideyi kaplayan bu karışım yolculuklarda karşılaşılan taşıt tutmalarını da engelliyor.
- kişilik
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Muz, bu karışımı doyurucu ve bir o kadar besleyici kılmaktadır.
Fructoliogosaccharide adı verilen bir çeşit lif muzda bulunur ve
karışımdaki yoğurdun içindeki bakterilerle birleşerek sindirim
sistemine yardımcı olan yararlı bakterilerin üremesini sağlar.
Muzun aynı zamanda midenin yanma, sindirim problemleri
gibi sorunlara neden olan aşırı hidroklorik asit üretmesini
de engellediği belirtiliyor. Zencefil ise toksinleri emen ve
yok eden özelliklere sahip olduğu
gibi, taşıt tutmasını ve
mide bulantısını da engelleyen
özelliğe sahiptir.
Tarifi
2 adet olgun muz, kabuğu
soyulmuş,
400 ml. yoğurt,
1 küçük baş taze zencefil,
kabuğu soyulmuş ve
rendelenmiş.
Blendırda homojen bir karışım
olana kadar yoğurt, muz ve
zencefili çırpın. Bir kaşıkla
hemen yiyin ya da 10 dakika
kadar bekleyip için.
Besind eğeri tablosu
Vitaminler A, B2, B5, B6, B12,
C, D, K, beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, bakır, iyot, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, sodyum, çinko ve
tryptophan.