Muz, donmuş yoğurt ve zencefil

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Mideyi kaplayan bu karışım yolculuklarda karşılaşılan taşıt tutmalarını da engelliyor.

- kişilik -

Muz, bu karışımı doyurucu ve bir o kadar besleyici kılmaktadır. Fructoliogosaccharide adı verilen bir çeşit lif muzda bulunur ve karışımdaki yoğurdun içindeki bakterilerle birleşerek sindirim sistemine yardımcı olan yararlı bakterilerin üremesini sağlar. Muzun aynı zamanda midenin yanma, sindirim problemleri gibi sorunlara neden olan aşırı hidroklorik asit üretmesini de engellediği belirtiliyor. Zencefil ise toksinleri emen ve yok eden özelliklere sahip olduğu gibi, taşıt tutmasını ve mide bulantısını da engelleyen özelliğe sahiptir.



Tarifi

2 adet olgun muz, kabuğu soyulmuş, 400 ml. yoğurt, 1 küçük baş taze zencefil, kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş.



Blendırda homojen bir karışım olana kadar yoğurt, muz ve zencefili çırpın. Bir kaşıkla hemen yiyin ya da 10 dakika kadar bekleyip için.



Besind eğeri tablosu

Vitaminler A, B2, B5, B6, B12, C, D, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum, çinko ve tryptophan.