Muz, hurma, kayısı ve yoğurt
Çok mu bunaldınız? Bu içecek, dertli bir zihni yatıştırmak için birebirdir.
- kişilik
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Strese karşı etkili B vitaminleri ve folik asidin yanı sıra, bu leziz
içecek, sinirler arasındaki mesajları taşıyan enzimlerin üretilmesine
yardımcı olur. Bu da zihni açar, sakinlik hissi yaratır.
Muz, vücudun hızlı sindirdiği ve stres altında kaldığımızda
vücudumuzdan atılan potasyum yönünden
oldukça zengindir. Hurma ve kayısı ise birer
enerji kaynağıdırlar ve zor durumlarla başa
çıkabilmemizi sağlarlar.
Tarifi
2 adet dilimlenmiş muz
2 hurma
2 kaysı
200 ml yoğurt.
Bütün malzemeleri bir blendır
yardımıyla homojen bir karışım
olana kadar çırpın ve hemen
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B1, B2, B3, B5,
B6, B12, C, D, K, beta-karoten,
folik asit, kalsiyum, krom,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, selenyum, çinko,
doğal amino asitler.