Muz, hurma, kayısı ve yoğurt

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Çok mu bunaldınız? Bu içecek, dertli bir zihni yatıştırmak için birebirdir.

- kişilik -

Strese karşı etkili B vitaminleri ve folik asidin yanı sıra, bu leziz içecek, sinirler arasındaki mesajları taşıyan enzimlerin üretilmesine yardımcı olur. Bu da zihni açar, sakinlik hissi yaratır. Muz, vücudun hızlı sindirdiği ve stres altında kaldığımızda vücudumuzdan atılan potasyum yönünden oldukça zengindir. Hurma ve kayısı ise birer enerji kaynağıdırlar ve zor durumlarla başa çıkabilmemizi sağlarlar.



Tarifi

2 adet dilimlenmiş muz 2 hurma 2 kaysı 200 ml yoğurt.



Bütün malzemeleri bir blendır yardımıyla homojen bir karışım olana kadar çırpın ve hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, doğal amino asitler.