Muz ve çikolata shake
Tadı oldukça lezzetli ve harika bir enerji içeceği.
- kişilik
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Fiziksel aktivitelerden hemen önce muz ve çikolatanın sağladığı
kalorilerle enerji bataryanızı yeniden doldurmak için ideal bir
içecektir.
Muz; içerdiği krom mineralleriyle metabolizmanın kolesterol
düzeyini düşürdüğü gibi, yağların ve proteinlerin yakılmasını
kolaylaştırır. Ayrıca muz iyi bir enerji kaynağı olan karbonhidratlar
yönünden de zengindir.
Çikolata; bitter çikolataların yüzde 70’i kakaodur ve süte veya
beyaz çikolataya göre daha az şeker ve yağ içerir.
Çikolata ayrıca flavonoidler yönünden de zengindir ve serbest
kök atomlarını etkisizleştiren antioksidanların seviyesini yüzde
20’ye kadar artırabilir. Ayrıca enerji sağlayan kafein, feniletilamin
mutluluk verir.
Süt; inek sütü iyi bir D vitamini, kalsiyum ve K vitamini kaynağıdır.
Bu üç madde de kemiklerin sağlığı için oldukça önemlidir.
Düşük yağlı proteinler ve B2 ve B12 gibi vücudun enerji üretimi
için elzem vitaminler içerir.
Hazırlama ipuçları
• Olgunlaşmamış muzları
buzdolabına koymayın;
çünkü bu onun olgunlaşmasını
engeller. Bu nedenle muz yeşil kalır.
• Daha olgun muz, içimi
daha güzel olan ve sindirimi
daha kolay içecek demektir. Bu
nedenle sarı renkli üzerinde küçük
kahverengi noktalar olan muzları
tercih edebilirsiniz.
• Güncel araştırmaların ortaya
koyduğu üzere organik sütler,
organik olmayanlara göre yüzde
70 daha fazla omega-3 yağ
asitleri içerir.
• Sütü buzdolabının kapağına
koyduğunuzda her kapıyı
açtığınızda sıcakla temas eder ve bu
ekşimesine neden olabilir.
Tarif
450 ml. süt,
25 gram bitter çikolata,
dilimlere ayrılmış,
2 adet muz, doğranmış.
Sütü bir tencerede
kaynamasına izin vermeden
ısıtın. Sıcak sütün içine
eklediğiniz çikolataları
eritin. Karışımınıza muzu da
ekledikten sonra bir blendır
yardımıyla karışım homojen
hale gelene kadar çırpın ve
hemen için.