Muz ve çikolata shake

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Tadı oldukça lezzetli ve harika bir enerji içeceği.

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Fiziksel aktivitelerden hemen önce muz ve çikolatanın sağladığı kalorilerle enerji bataryanızı yeniden doldurmak için ideal bir içecektir.

Muz; içerdiği krom mineralleriyle metabolizmanın kolesterol düzeyini düşürdüğü gibi, yağların ve proteinlerin yakılmasını kolaylaştırır. Ayrıca muz iyi bir enerji kaynağı olan karbonhidratlar yönünden de zengindir.

Çikolata; bitter çikolataların yüzde 70’i kakaodur ve süte veya beyaz çikolataya göre daha az şeker ve yağ içerir.

Çikolata ayrıca flavonoidler yönünden de zengindir ve serbest kök atomlarını etkisizleştiren antioksidanların seviyesini yüzde 20’ye kadar artırabilir. Ayrıca enerji sağlayan kafein, feniletilamin mutluluk verir.

Süt; inek sütü iyi bir D vitamini, kalsiyum ve K vitamini kaynağıdır. Bu üç madde de kemiklerin sağlığı için oldukça önemlidir. Düşük yağlı proteinler ve B2 ve B12 gibi vücudun enerji üretimi için elzem vitaminler içerir.



Hazırlama ipuçları

• Olgunlaşmamış muzları buzdolabına koymayın; çünkü bu onun olgunlaşmasını engeller. Bu nedenle muz yeşil kalır.

• Daha olgun muz, içimi daha güzel olan ve sindirimi daha kolay içecek demektir. Bu nedenle sarı renkli üzerinde küçük kahverengi noktalar olan muzları tercih edebilirsiniz.

• Güncel araştırmaların ortaya koyduğu üzere organik sütler, organik olmayanlara göre yüzde 70 daha fazla omega-3 yağ asitleri içerir.

• Sütü buzdolabının kapağına koyduğunuzda her kapıyı açtığınızda sıcakla temas eder ve bu ekşimesine neden olabilir.



Tarif

450 ml. süt, 25 gram bitter çikolata, dilimlere ayrılmış, 2 adet muz, doğranmış.



Sütü bir tencerede kaynamasına izin vermeden ısıtın. Sıcak sütün içine eklediğiniz çikolataları eritin. Karışımınıza muzu da ekledikten sonra bir blendır yardımıyla karışım homojen hale gelene kadar çırpın ve hemen için.