Narlı, Buzlu Yeşil Çay

Nar ile tatlandırılan bir bardak yeşil çay bağışıklık sisteminizi destekleyecek, virüslerle savaşacak, içindeki kafein enerjinizi artıracak.

- kişilik -





3 bardak demlenmiş yeşil çay2 bardak taze sıkılmış nar suyu2 adet karanfil tanesiTaze nane yapraklarıDilimlenmiş limonDerin bir cam kapta demlenmiş ve soğutulmuş çayı, nar suyu ile karıştırın. İçine karanfil tanelerini atın. Buz, limon dilimleri ve nane yaprakları ile birlikte servis edin. Dilerseniz bir parça bal ya da agave şurubu ile tatlandırabilirsiniz.