Narlı, Buzlu Yeşil Çay
Nar ile tatlandırılan bir bardak yeşil çay bağışıklık sisteminizi destekleyecek, virüslerle savaşacak, içindeki kafein enerjinizi artıracak.
- kişilik
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MALZEMELER:
3 bardak demlenmiş yeşil çay
2 bardak taze sıkılmış nar suyu
2 adet karanfil tanesi
Taze nane yaprakları
Dilimlenmiş limon
HAZIRLANIŞI:
Derin bir cam kapta demlenmiş ve soğutulmuş çayı, nar suyu ile karıştırın. İçine karanfil tanelerini atın. Buz, limon dilimleri ve nane yaprakları ile birlikte servis edin. Dilerseniz bir parça bal ya da agave şurubu ile tatlandırabilirsiniz.