Pancar, greyfurt ve misket limonu

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Vücudunuzu, birbiri ile uyumlu turunçgiller ve pancarın tatlı harmanı ile arındırın.

- kişilik -

Pancar, yüzyıllardır arındırıcı ve kan temizleyici olarak kullanılmaktadır. Alternatif tıp uzmanlarınca da bağırsak temizleyici olarak tavsiye edilmektedir. Greyfurtta bulunan limonoidler -fitokimyasallar- arındırıcı enzimlerin oluşmasına yardımcı olur. Böylece karaciğer, zehirli bileşimleri suda daha fazla çözünebilir hale getirir ve vücuttan kolay atılmasını sağlar. Misket limonları bazlaştırıcı etkiye sahiptir; bu özelliğiyle de atıkların yok edilmesine yardımcı olur.



Tarif

3 adet küçük pancar, küp şeklinde doğranmış, 1 adet greyfurt, soyulmuş ve dilimler halinde bölünmüş, 2 adet misket limonu, soyulmuş ve dörde bölünmüş.



Pancar, greyfurt ve misket limonlarını meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler C, beta-karoten,

biyotin, folik asit kalsiyum,

demir, magnezyum manganez,

fosfor, potasyum, bioflavonoid,

limonin, likopen, pektin.