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Pancar, greyfurt ve misket limonu

Vücudunuzu, birbiri ile uyumlu turunçgiller ve pancarın tatlı harmanı ile arındırın.

 - kişilik   -
Pancar, yüzyıllardır arındırıcı ve kan temizleyici olarak kullanılmaktadır. Alternatif tıp uzmanlarınca da bağırsak temizleyici olarak tavsiye edilmektedir. Greyfurtta bulunan limonoidler -fitokimyasallar- arındırıcı enzimlerin oluşmasına yardımcı olur. Böylece karaciğer, zehirli bileşimleri suda daha fazla çözünebilir hale getirir ve vücuttan kolay atılmasını sağlar. Misket limonları bazlaştırıcı etkiye sahiptir; bu özelliğiyle de atıkların yok edilmesine yardımcı olur.

Tarif
3 adet küçük pancar, küp şeklinde doğranmış, 1 adet greyfurt, soyulmuş ve dilimler halinde bölünmüş, 2 adet misket limonu, soyulmuş ve dörde bölünmüş.

Pancar, greyfurt ve misket limonlarını meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, karıştırıp hemen için.

Besin değeri tablosu
Vitaminler C, beta-karoten,
biyotin, folik asit kalsiyum,
demir, magnezyum manganez,
fosfor, potasyum, bioflavonoid,
limonin, likopen, pektin.

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