Pancar, greyfurt ve misket limonu
Vücudunuzu, birbiri ile uyumlu turunçgiller ve pancarın tatlı harmanı ile arındırın.
- kişilik
-
Pancar, yüzyıllardır arındırıcı ve kan temizleyici olarak kullanılmaktadır.
Alternatif tıp uzmanlarınca da bağırsak temizleyici
olarak tavsiye edilmektedir. Greyfurtta bulunan limonoidler
-fitokimyasallar- arındırıcı enzimlerin oluşmasına
yardımcı olur. Böylece karaciğer, zehirli bileşimleri
suda daha fazla çözünebilir hale getirir ve vücuttan
kolay atılmasını sağlar. Misket limonları bazlaştırıcı
etkiye sahiptir; bu özelliğiyle de atıkların
yok edilmesine yardımcı olur.
Tarif
3 adet küçük pancar, küp
şeklinde doğranmış,
1 adet greyfurt, soyulmuş ve
dilimler halinde bölünmüş,
2 adet misket limonu,
soyulmuş ve dörde
bölünmüş.
Pancar, greyfurt ve misket
limonlarını meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın, karıştırıp
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler C, beta-karoten,
biyotin, folik asit kalsiyum,
demir, magnezyum manganez,
fosfor, potasyum, bioflavonoid,
limonin, likopen, pektin.