Pancar, havuç ve elma

Bu kırmızı kokteyl, etkili bir arındırıcıdır.

- kişilik -

Sert, dış yüzeyi pürüzsüz, koyu renk olan pancarları seçin ve unutmayın ki, küçük ve orta boy pancarlar büyüklere nazaran daha tatlıdır.

Pancarları doğrarken ellerinizi boyamaması için lateks eldiven giyin. Eğer parmaklarınızı veya tırnaklarınızı boyarsanız boyalı alanı bir parça limon -doğal beyazlatıcıile ovun.

Çalışmalar, zirai ilaçların, havuçların dış kabukları tarafından emildiğini göstermiştir. Organik olmadığı takdirde, sıkmadan önce havuçların dış kabuğunu soyun.

Elmaları buzdolabında sakladığınız ettiğiniz takdirde tazeliğini bir ay kadar korur.

Çok fazla işlenmiş gıda ve alkol, vücudu rehavete iterken, karın şişkinliğine sebep olur. Bu etkileri ortadan kaldırarak, kendinizi daha mutlu ve hafif hissetmenizi sağlayacak bu meyve suyu, doğanın en güzel üç arındırıcısına sahiptir. Pancar; muhteşem bir bağırsak, karaciğer ve sindirim sistemi temizleyicisidir. Özellikle çiğ yendiğinde veya meyve suyu olarak tüketildiğinde bir besin deposudur. Ayrıca metabolizma tarafından yağ, protein ve karbonhidratların alımını kolaylaştıran B vitamini açısından da zengindir.sebze dünyasının en etkili arındırıcılarından biridir. Havuç; karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi fonksiyonlarını artırır. Çiğ havuç suyu, sıvı tutulumuna, karın şişkinliğine, sindirim sistemi tembelliğine ve müzmin hastalıklı bir yaşantı sonucu ortaya çıkan yorgunluğa karşı şifadır. Elma; orta boy, soyulmamış elma, tavsiye edilen lif miktarının yüzde 10’undan fazlasını karşılar. Tatlı meyve suyu için kırmızı elma, mayhoş bir tat için yeşil elma kullanın.3 adet küçük pancar, küp şeklinde doğranmış, 2 adet büyük havuç, başı ve ucu temizlenmiş küp şeklinde doğranmış, 2 adet elma, dilimlere ayrılmış.Pancar, havuç ve elmaları meyve sıkacağından geçirin. Karıştırıp hemen için.Vitaminler B, C, K, beta-karoten,biyotin, folik asit, kalsiyum,krom, demir, magnezyum,manganez, fosfor, potasyum,elma asidi, pektin.