Pancar, havuç ve elma
Bu kırmızı kokteyl, etkili bir arındırıcıdır.
- kişilik
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Çok fazla işlenmiş gıda ve alkol, vücudu rehavete iterken, karın
şişkinliğine sebep olur. Bu etkileri ortadan kaldırarak, kendinizi
daha mutlu ve hafif hissetmenizi sağlayacak bu meyve suyu,
doğanın en güzel üç arındırıcısına sahiptir.
Pancar; muhteşem bir bağırsak, karaciğer ve sindirim sistemi
temizleyicisidir. Özellikle çiğ yendiğinde veya meyve suyu olarak
tüketildiğinde bir besin deposudur. Ayrıca metabolizma tarafından
yağ, protein ve karbonhidratların alımını kolaylaştıran
B vitamini açısından da zengindir.
Havuç;
sebze dünyasının en etkili arındırıcılarından biridir. Havuç; karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi fonksiyonlarını artırır.
Çiğ havuç suyu, sıvı tutulumuna, karın şişkinliğine, sindirim
sistemi tembelliğine ve müzmin hastalıklı bir yaşantı sonucu ortaya
çıkan yorgunluğa karşı şifadır.
Elma; orta boy, soyulmamış elma, tavsiye edilen lif miktarının
yüzde 10’undan fazlasını karşılar. Tatlı meyve suyu için kırmızı
elma, mayhoş bir tat için yeşil elma kullanın.
Tarif
3 adet küçük pancar, küp
şeklinde doğranmış,
2 adet büyük havuç, başı
ve ucu temizlenmiş küp
şeklinde doğranmış,
2 adet elma, dilimlere
ayrılmış.
Pancar, havuç ve elmaları meyve sıkacağından geçirin. Karıştırıp hemen için.
Hazırlama ipuçları
Besin değeri tablosu
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Sert, dış yüzeyi pürüzsüz, koyu
renk olan pancarları seçin ve
unutmayın ki, küçük ve orta boy
pancarlar büyüklere nazaran daha
tatlıdır.
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Pancarları doğrarken ellerinizi
boyamaması için lateks eldiven
giyin. Eğer parmaklarınızı veya
tırnaklarınızı boyarsanız boyalı alanı
bir parça limon -doğal beyazlatıcıile
ovun.
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Çalışmalar, zirai ilaçların,
havuçların dış kabukları tarafından
emildiğini göstermiştir. Organik
olmadığı takdirde, sıkmadan önce
havuçların dış kabuğunu soyun.
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Elmaları buzdolabında sakladığınız
ettiğiniz takdirde tazeliğini bir ay
kadar korur.
Vitaminler B, C, K, beta-karoten,
biyotin, folik asit, kalsiyum,
krom, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
elma asidi, pektin.