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Pipa Spicy

 - kişilik   -
MALZEMELER
Votka
Passion Fruit
Anise
Tarçın
Karabiber
Sambuca

HAZIRLANIŞI
Votka, tarçın, karanfil, passion püre ve sambuca, bardakta tokmakla ezilir. Bardak buzla doldurulur. Üzerine portakal suyu ve lime suyu eklenir.

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