Pırasa, havuç ve lahana
Bu güçlü meyve suyundan her gün bir bardak içerek, karın çevrenizdeki yağlardan kurtulun.
- kişilik
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Pırasada bulunan besin bileşimi bağırsaklardaki şeker emilimini
yavaşlatarak, kan şekeri seviyesini dengeler ve açlıktan oluşan
ağrının azalmasını sağlar. Havuçta bulunan beta-karoten metabolizmayı
hızlandırır ve yağ birikimini daha hızlı yok eder. Lahana,
bağırsakları temizleyen ve yağı parçalayan hem sülfür hem
de iyodin içerir.
Tarifi
½ adet orta boy lahana,
yaprakları ayrılmış, göbeği
küp şeklinde doğranmış,
1 adet pırasa, başı ve ucu
temizlenmiş, küp şeklinde
doğranmış,
1 adet havuç, başı ve ucu
temizlenmiş, küp şeklinde
doğranmış.
Her bir lahana yaprağını
bir pırasa veya havuç
etrafına sararak meyve
sıkacağından geçirin.
Karıştırın ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, iyodin, demir,
magnezyum, manganez,
potasyum, fosfor.