Pırasa, havuç ve lahana

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Bu güçlü meyve suyundan her gün bir bardak içerek, karın çevrenizdeki yağlardan kurtulun.

- kişilik -

Pırasada bulunan besin bileşimi bağırsaklardaki şeker emilimini yavaşlatarak, kan şekeri seviyesini dengeler ve açlıktan oluşan ağrının azalmasını sağlar. Havuçta bulunan beta-karoten metabolizmayı hızlandırır ve yağ birikimini daha hızlı yok eder. Lahana, bağırsakları temizleyen ve yağı parçalayan hem sülfür hem de iyodin içerir.



Tarifi

½ adet orta boy lahana, yaprakları ayrılmış, göbeği küp şeklinde doğranmış, 1 adet pırasa, başı ve ucu temizlenmiş, küp şeklinde doğranmış, 1 adet havuç, başı ve ucu temizlenmiş, küp şeklinde doğranmış.



Her bir lahana yaprağını bir pırasa veya havuç etrafına sararak meyve sıkacağından geçirin. Karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K,

beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, krom, iyodin, demir,

magnezyum, manganez,

potasyum, fosfor.

