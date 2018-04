Portakal, kivi ve ıspanak

Bu içeceğin bir bardağı günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse 3 katını sağlar.

Dünyadaki en yaygın mineral yetersizliği olan demir eksikliği, bitkinlik ve depresyona neden olabiliyor. Bu içecek demir eksikliğini önlediği gibi içerdiği zengin folik asitle, vücudun enerji üretiminin en önemli parçalarından olan alyuvarların üretimine yardımcı oluyor.

Portakal; C vitamini küpü olan bu meyve aynı zamanda en iyi antioksidanlardan ve vücudun demir tutma kapasitesini arttırmaya yardımcı olur. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı kansızlığın giderilmesinde yardımcı olur.



Portakal ayrıca limonin gibi sadece anti-karkiogenik özellikleri olmayan, aynı zamanda vücudun enerji üretmek için ihtiyaç duyduğu glikoz moleküllerine de sahiptir.

Kivi; portakalın iki katı kadar C vitamini içeren kivi, aynı zamanda enerji üretimi için elzem olan bakır, magnezyum ve E vitamini yönünden de zengindir.

Ispanak; Demir yönünden zengin olan ıspanak aynı zamanda enerji üretimine yardımcı folik asit ile B1, B6, C ve E vitaminleri de içerir. B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde önemli bir bileşendir.



Hazırlama ipuçları

• İnce kabuklu portakallar kalın kabuklu olanlarına göre daha suludur.

• Portakalı sıkmadan önce sıcak suda bekletin; böylelikle bir portakaldan daha fazla portakal suyu elde edeceksiniz.

• İki parmağınızın arasında hafifçe sıkıştırdığınızda çok fazla büzülmeyen kivileri seçin. Çok yumuşak, pörsümüş veya üzerinde nemli noktalar bulunan kiviler bozulmuştur.

• Koyu yeşil ve diri ıspanak yapraklarını seçin. Alacağınız ıspanağın sararmamış olmasına dikkat edin ve suyunu sıkmadan önce çok iyi yıkayın. Bütün kiri ve kumu temizlediğinizden emin olun.



Tarifi

200 gram ıspanak yaprağı, 2 portakal, kabuğu soyulmuş ve dilimlere ayrılmış, 2 kivi, kabuğu soyulmuş ve doğranmış.



Doğranmış portakal ve kivi karışımını ıspanak yapraklarına sararak sıkıp suyunu elde edin ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, beta karoten, folik asit; demir, kalsiyum, bakır, mangan, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bioflavonoid, limonin.