Portakal, kivi ve ıspanak
Bu içeceğin bir bardağı günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse 3 katını sağlar.
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Dünyadaki en yaygın mineral yetersizliği olan demir eksikliği,
bitkinlik ve depresyona neden olabiliyor. Bu içecek demir eksikliğini
önlediği gibi içerdiği zengin folik asitle, vücudun enerji
üretiminin en önemli parçalarından olan alyuvarların üretimine
yardımcı oluyor.
Portakal; C vitamini küpü olan bu meyve aynı zamanda en iyi
antioksidanlardan ve vücudun demir tutma kapasitesini arttırmaya
yardımcı olur. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı kansızlığın
giderilmesinde yardımcı olur.
Portakal ayrıca limonin gibi sadece anti-karkiogenik özellikleri
olmayan, aynı zamanda vücudun enerji üretmek için ihtiyaç
duyduğu glikoz moleküllerine de sahiptir.
Kivi; portakalın iki katı kadar C vitamini içeren kivi, aynı zamanda
enerji üretimi için elzem olan bakır, magnezyum ve E vitamini
yönünden de zengindir.
Ispanak; Demir yönünden zengin olan ıspanak aynı zamanda
enerji üretimine yardımcı folik asit ile B1, B6, C ve E vitaminleri
de içerir. B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde
önemli bir bileşendir.
Hazırlama ipuçları
• İnce kabuklu portakallar kalın
kabuklu olanlarına göre daha
suludur.
• Portakalı sıkmadan önce sıcak
suda bekletin; böylelikle bir
portakaldan daha fazla portakal
suyu elde edeceksiniz.
• İki parmağınızın arasında
hafifçe sıkıştırdığınızda çok
fazla büzülmeyen kivileri seçin.
Çok yumuşak, pörsümüş veya
üzerinde nemli noktalar bulunan
kiviler bozulmuştur.
• Koyu yeşil ve diri ıspanak
yapraklarını seçin. Alacağınız
ıspanağın sararmamış olmasına
dikkat edin ve suyunu sıkmadan
önce çok iyi yıkayın. Bütün kiri
ve kumu temizlediğinizden emin
olun.
Tarifi
200 gram ıspanak yaprağı,
2 portakal, kabuğu soyulmuş
ve dilimlere ayrılmış,
2 kivi, kabuğu soyulmuş ve
doğranmış.
Doğranmış portakal ve kivi
karışımını ıspanak yapraklarına
sararak sıkıp suyunu elde edin
ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,
C, E, K, beta karoten, folik asit;
demir, kalsiyum, bakır, mangan,
magnezyum, fosfor, potasyum,
çinko, bioflavonoid, limonin.