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Rose şampanya mojito

 - kişilik   -
MALZEMELER
10 cl rose şampanya
2 cl rom
2 cl vanilya şurubu
2 cl soda
4 dilim lime
1 çay kaşığı esmer şeker
7-8 yaprak nane

HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeler shaker’da karıştırılır ve servis edilir

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