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Salatalık, havuç, maydanoz, limon

 - kişilik   -
 Tarifi
• 1 adet büyük salatalık
• 1 adet büyük havuç
• 1/2 demet maydanoz
• 1/2 adet limon

Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın. Karıştırdıktan sonra için.

Bağışıklık sistemi gücünü ciddi oranda arttırır. Cildin kurumasını engeller, dolaşım sistemini düzenler, ödem probleminin oluşmasını engeller. Oluşmuş ödemin çözülmesini sağlayarak, metabolizmanızı hızlandırır.

Besin değeri tablosu
B1-B2-C vitamini, niasin, B6 pantotenik asit, folik asit, potasyum, biyoflavonoidler.

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