Salatalık, havuç, maydanoz, limon
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet büyük salatalık
• 1 adet büyük havuç
• 1/2 demet maydanoz
• 1/2 adet limon
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında
sıkın. Karıştırdıktan sonra için.
Bağışıklık sistemi gücünü ciddi oranda arttırır. Cildin kurumasını
engeller, dolaşım sistemini düzenler, ödem probleminin oluşmasını
engeller. Oluşmuş ödemin çözülmesini sağlayarak, metabolizmanızı
hızlandırır.
Besin değeri tablosu
B1-B2-C vitamini, niasin,
B6 pantotenik asit,
folik asit, potasyum,
biyoflavonoidler.