Salatalık, kereviz ve brokoli
Bu parlak yeşil, süper meyve suyu, arındırıcı bir kokteyldir ve vücut sağlığınızı güçlendirir.
- kişilik
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Bu üç yeşil sebze, çok güçlü bir arındırıcı meydana getirmek için
bir araya gelmiştir. Salatalıkta bulunan askorbik ve kahve asitleri,
su tutulumunu önler. Aynı zamanda içinde bulunan
çok miktardaki su, vücudun su ihtiyacını karşılar.
Çiğ kereviz suyu, şişkinliği azaltmada ve vücuttaki
alkolün fermente olmasını engellemede harikalar
yaratır. Bu arada brokoli de bağırsakları temizler
ve karaciğeri harekete geçirir.
Tarif
1 adet salatalık, küp şeklinde
doğranmış,
3 adet başlı kereviz sapı, küp
şeklinde doğranmış,
2 adet orta boy brokoli, küp
şeklinde doğranmış.
Tümünü bir meyve
sıkacağından geçirin. Karıştırıp
hemen için.
Besin takviyesi tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
silisyum, çinko,
trytophan (amino asit).