Salatalık, kereviz ve brokoli

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Bu parlak yeşil, süper meyve suyu, arındırıcı bir kokteyldir ve vücut sağlığınızı güçlendirir.

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Bu üç yeşil sebze, çok güçlü bir arındırıcı meydana getirmek için bir araya gelmiştir. Salatalıkta bulunan askorbik ve kahve asitleri, su tutulumunu önler. Aynı zamanda içinde bulunan çok miktardaki su, vücudun su ihtiyacını karşılar. Çiğ kereviz suyu, şişkinliği azaltmada ve vücuttaki alkolün fermente olmasını engellemede harikalar yaratır. Bu arada brokoli de bağırsakları temizler ve karaciğeri harekete geçirir.



Tarif

1 adet salatalık, küp şeklinde doğranmış, 3 adet başlı kereviz sapı, küp şeklinde doğranmış, 2 adet orta boy brokoli, küp şeklinde doğranmış.



Tümünü bir meyve sıkacağından geçirin. Karıştırıp hemen için.



Besin takviyesi tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, E,

beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, demir, magnezyum,

manganez, fosfor, potasyum,

silisyum, çinko,

trytophan (amino asit).