Salatalık, misket limonu ve alg

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Yorgunluğun genel nedeni olan su kaybını engelleyen bir kür.

- kişilik -

İnsan vücudunun yüzde 75’i sudur ve bu miktardaki yüzde 2’lik bir düşüş, enerji seviyesinde yüzde 20’lik bir düşüşe eşittir. Salatalık ve misket limonu yoğun su içerdikleri için vücudun su kaybını engeller ve enerji sağlar. Araştırmalar, alg’ın insanların hastalıklarla mücadelesine yardım ettiğini ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.



Tarifi

1 adet irice doğranmış salatalık, 3 adet kabuğu soyulmuş ve dörde bölünmüş misket limon, 2 çay kaşığı alg.



Salatalık ve limonun suyunu elde ettikten sonra her bir bardak için içine bir adet alg tozu koyun ve yeniden karıştırın. Hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B6, B12, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum, mangan, potasyum, silisyum, bioflavonoidler, gamma linolenik asit, limonin, tryptophan.