Salatalık, misket limonu ve alg
Yorgunluğun genel nedeni olan su kaybını engelleyen bir kür.
- kişilik
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İnsan vücudunun yüzde 75’i sudur ve bu miktardaki yüzde
2’lik bir düşüş, enerji seviyesinde yüzde 20’lik bir düşüşe eşittir.
Salatalık ve misket limonu yoğun su içerdikleri için vücudun
su kaybını engeller ve enerji sağlar. Araştırmalar,
alg’ın insanların hastalıklarla mücadelesine
yardım ettiğini ve bağışıklık sistemi üzerinde
olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.
Tarifi
1 adet irice doğranmış
salatalık,
3 adet kabuğu soyulmuş ve
dörde bölünmüş misket
limon,
2 çay kaşığı alg.
Salatalık ve limonun suyunu
elde ettikten sonra her bir
bardak için içine bir adet
alg tozu koyun ve yeniden
karıştırın. Hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B6, B12, C,
E, beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, demir, magnezyum,
mangan, potasyum, silisyum,
bioflavonoidler, gamma linolenik
asit, limonin, tryptophan.