Şeftali, kayısı ve mango

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Bu leziz içecek çabucak enerji verir.

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Doğal olarak fruktoz yönünden zengin olan bu içecekteki şeftali ve kaysı, fosfor ve B5 vitamini içerir. Yemeklerden daha verimli enerji almanızı sağlar. Mango beta-karoten yönünden zengin olduğu gibi demir de içerir. Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, taze kayısıya göre daha fazla fruktoz, beta-karoten, potasyum ve demir içeren ve şahane bir enerji kaynağı olan kuru kayısıyı tercih edin.



Tarifi

3 şeftali, dörde bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış, 2 adet kayısı, ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış, 1 adet mango, kabuğu soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış ve dilimlenmiş.



Karışımınızı bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, elde ettiğiniz suyu hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B3, B5, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko, bioflavonid, doğal amino asitler.