Şeftali, kayısı ve mango
Bu leziz içecek çabucak enerji verir.
- kişilik
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Doğal olarak fruktoz yönünden zengin olan bu içecekteki şeftali
ve kaysı, fosfor ve B5 vitamini içerir. Yemeklerden daha verimli
enerji almanızı sağlar. Mango beta-karoten yönünden zengin olduğu
gibi demir de içerir. Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız,
taze kayısıya göre daha fazla fruktoz, beta-karoten, potasyum
ve demir içeren ve şahane bir enerji kaynağı olan kuru kayısıyı
tercih edin.
Tarifi
3 şeftali, dörde bölünmüş ve
çekirdeği çıkarılmış,
2 adet kayısı, ikiye bölünmüş
ve çekirdeği çıkarılmış,
1 adet mango, kabuğu
soyulmuş, çekirdeği
çıkarılmış ve dilimlenmiş.
Karışımınızı bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın, elde ettiğiniz
suyu hemen tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B5, C, E,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, potasyum, demir,
magnezyum, fosfor, çinko,
bioflavonid, doğal amino asitler.