Su teresi, roka ve domates

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Mükemmel bir diyet yardımcısı olan bu üçlü, aynı zamanda düşük kalorilidir.

- kişilik -

Su teresi geçmişte de vücudun toksinlerden arınması ve metabolizmanın hızlandırılması için kullanılmıştır. Su teresi karaciğerin toksinlerden arınmak için salgıladığı enzimleri düzenleyen bir fizyokimyasal olan glukozinat yönünden zengin bir kaynaktır. Glukozinat ayrıca kilo vermeye yardımcı olur. Roka yaprakları Yunanlılarda sindirime yardımcı olması için kullanılmıştır ve ayrıca o da glukozinat yönünden zengindir. Domates ise doğanın en iyi toksin temizleyicilerindendir. İçeceğinizden azami faydayı sağlayabilmek için hazırlamadan 30 dakika önce malzemelerinizi buzdolabınızdan çıkarın.



Tarifi

1 büyük demet su teresi, 85 gram roka yaprağı ve 5 büyük domatesi dilimleyin.



Meyve sıkacağınıza koyun ve elde ettiğiniz içeceği hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, E, K, beta-keratin, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, iyot, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum; likopen; sülfürofin, trypophan.