Su teresi, roka ve domates
Mükemmel bir diyet yardımcısı olan bu üçlü, aynı zamanda düşük kalorilidir.
- kişilik
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Su teresi geçmişte de vücudun toksinlerden arınması ve metabolizmanın
hızlandırılması için kullanılmıştır. Su teresi karaciğerin toksinlerden
arınmak için salgıladığı enzimleri düzenleyen bir fizyokimyasal
olan glukozinat yönünden zengin bir kaynaktır. Glukozinat ayrıca
kilo vermeye yardımcı olur. Roka yaprakları Yunanlılarda sindirime
yardımcı olması için kullanılmıştır ve ayrıca o da glukozinat yönünden
zengindir. Domates ise doğanın en iyi toksin
temizleyicilerindendir. İçeceğinizden azami
faydayı sağlayabilmek için hazırlamadan
30 dakika önce malzemelerinizi buzdolabınızdan
çıkarın.
Tarifi
1 büyük demet su teresi,
85 gram roka yaprağı ve
5 büyük domatesi
dilimleyin.
Meyve sıkacağınıza koyun ve
elde ettiğiniz içeceği hemen
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C,
E, K, beta-keratin, folik asit,
kalsiyum, krom, bakır, iyot,
demir, magnezyum, manganez,
fosfor, potasyum; likopen;
sülfürofin, trypophan.