Su teresi ve yoğurt

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Bu sağlıklı içecek yoğun bir günde güçlü bir öğünün yerini tutabilir.

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Diyet sırasında vücuttaki demir seviyesinin düşüklüğü, bitkinlik ve buna bağlı olarak vücudun yüksek kalorili yiyecekler tüketme isteğini arttırır. Su teresinin yoğun demir içeriği diyet yapanlara yardımcı olur. Az yağlı yoğurt ise yüksek miktarda kalsiyum içerdiği gibi glisemik endeksi (GI) düşüktür. Yani, yoğurt metabolizmanın yavaş yakabileceği besinler sağlar, ki bu durum, öğünler arası açlığınızın yatışması anlamına gelir. İçeceğinize ekleyebileceğiniz kırmızı biber midenizin sindirimine yardımcı olacak enzimlerin salgılanmasını tetikler. Ayrıca bir şeyler yedikten hemen sonra metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur.



Tarif

1 büyük demet su teresi 450 ml. yoğurt, 1 tutam kırmızı biber.



Su teresini ve yoğurdu bir blendır yardımıyla homojen bir karışım olana kadar karıştırın. Bir tutam toz kırmızı biberi serpiştirin ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B12, C, D, E, K, beta-karoten, folik asit; kalsiyum, bakır, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, çinko.