Su teresi ve yoğurt
Bu sağlıklı içecek yoğun bir günde güçlü bir öğünün yerini tutabilir.
- kişilik
-
Diyet sırasında vücuttaki demir seviyesinin düşüklüğü, bitkinlik ve buna
bağlı olarak vücudun yüksek kalorili yiyecekler tüketme isteğini arttırır.
Su teresinin yoğun demir içeriği diyet yapanlara yardımcı olur. Az yağlı
yoğurt ise yüksek miktarda kalsiyum içerdiği gibi glisemik endeksi
(GI) düşüktür. Yani, yoğurt metabolizmanın yavaş yakabileceği besinler
sağlar, ki bu durum, öğünler arası açlığınızın yatışması anlamına
gelir. İçeceğinize ekleyebileceğiniz kırmızı biber midenizin sindirimine
yardımcı olacak enzimlerin salgılanmasını tetikler. Ayrıca
bir şeyler yedikten hemen sonra metabolizmanızın
hızlanmasına yardımcı olur.
Tarif
1 büyük demet su teresi
450 ml. yoğurt,
1 tutam kırmızı biber.
Su teresini ve yoğurdu bir
blendır yardımıyla homojen
bir karışım olana kadar
karıştırın. Bir tutam toz
kırmızı biberi serpiştirin ve
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B12,
C, D, E, K, beta-karoten, folik asit;
kalsiyum, bakır, iyot, demir,
magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, çinko.