Tofu ve ahududu
Tofu ve ahududu karışımı bu lezzetli içecek, güne sakin başlamanızı sağlayacaktır.
- kişilik
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Soyadan elde edilen bir çeşit lor peyniri olan tofu, protein yönünden
oldukça zengin, doymuş yağ açısından da bir o kadar
fakirdir. Selenyum, demir ve kalsiyum yönünden zengin olan
tofu, sinir sistemini rahatlatır, hormonları dengelemeye yardımcı
olur. Bu nedenle kendinizi daha rahatlamış hissedersiniz.
Ahududu ise antitoksidan ve fitokimyasallar yönünden zengindir.
Tarifi
400 gr. tofu,
25 ahududu,
1 vanilya,
Serpmek için badem.
Tofu ve ahududuları bir
blendırda birlikte ezin. Vanilya
katın. İyice karıştırdıktan
sonra üzerine badem parçaları
serpiştirin. Hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B2, B3, C, E, K,
folik asit, kalsiyum, bakır,
demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, selenyum,
çinko, malik asit, fito kimyasallar
ve doğal amino asitler.