Tofu ve ahududu

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Tofu ve ahududu karışımı bu lezzetli içecek, güne sakin başlamanızı sağlayacaktır.

- kişilik -



Soyadan elde edilen bir çeşit lor peyniri olan tofu, protein yönünden oldukça zengin, doymuş yağ açısından da bir o kadar fakirdir. Selenyum, demir ve kalsiyum yönünden zengin olan tofu, sinir sistemini rahatlatır, hormonları dengelemeye yardımcı olur. Bu nedenle kendinizi daha rahatlamış hissedersiniz. Ahududu ise antitoksidan ve fitokimyasallar yönünden zengindir.



Tarifi

400 gr. tofu, 25 ahududu, 1 vanilya, Serpmek için badem.



Tofu ve ahududuları bir blendırda birlikte ezin. Vanilya katın. İyice karıştırdıktan sonra üzerine badem parçaları serpiştirin. Hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B2, B3, C, E, K, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, malik asit, fito kimyasallar ve doğal amino asitler.