Yeşil çay, salatalık, mandalina

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Tarifi

• 1/2 bardak yeşil çay

• 1 adet büyük boy salatalık

• 1 adet mandalina



Yapılışı

Tüm malzemeyi blender’dan geçirip, soğuk olarak için.



Yeşil çay metabolizmayı hızlandırır ve içerdiği kafein ile dinç ve canlı olmanızı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, su dengesini sağlar, ödem oluşmasını engeller. Bu karışım, cilt ve saçların parlak olmasında etkilidir.



Besin değeri tablosu

Polifenol, gallik asit, flavonoid, A-B1-B2- B6-C vitamini, niasin, pantotenik asit, folik asit, potasyum, lif, antikanserojen flavonoidler.