Yeşil çay, salatalık, mandalina
- kişilik
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Tarifi
• 1/2 bardak yeşil çay
• 1 adet büyük boy salatalık
• 1 adet mandalina
Yapılışı
Tüm malzemeyi blender’dan geçirip,
soğuk olarak için.
Yeşil çay metabolizmayı hızlandırır ve içerdiği kafein ile dinç ve canlı
olmanızı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, su dengesini sağlar,
ödem oluşmasını engeller. Bu karışım, cilt ve saçların parlak olmasında
etkilidir.
Besin değeri tablosu
Polifenol, gallik asit,
flavonoid, A-B1-B2-
B6-C vitamini, niasin,
pantotenik asit,
folik asit, potasyum,
lif, antikanserojen
flavonoidler.