Yeşil otlarla sağlıklı bir içecek...
Malzemeler:
● 1/2 bardak şeker
● 2 kaşık karışık yeşil ot (limon otu, nane, kekik, fesleğen)
● 1 çay kaşığı limon suyu
● Buz
● Maden suyu
Hazırlanışı:
Şeker ve bir bardak suyu kaynatın. Ateşten alıp biraz soğuyunca otları ekleyin. Ağzını kapatıp tamamen soğumaya bırakın. Şurubu süzgeçten geçirdikten sonra limon suyuyla karıştırın. Buzdolabında soğutun. Bardakları buzla doldurun, 2-3 kaşık şurup ekleyin. Soğuk maden suyu ile doldurup karıştırın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.