Yeşil otlarla sağlıklı bir içecek...

Malzemeler:

● 1/2 bardak şeker

● 2 kaşık karışık yeşil ot (limon otu, nane, kekik, fesleğen)

● 1 çay kaşığı limon suyu

● Buz

● Maden suyu



Hazırlanışı:

Şeker ve bir bardak suyu kaynatın. Ateşten alıp biraz soğuyunca otları ekleyin. Ağzını kapatıp tamamen soğumaya bırakın. Şurubu süzgeçten geçirdikten sonra limon suyuyla karıştırın. Buzdolabında soğutun. Bardakları buzla doldurun, 2-3 kaşık şurup ekleyin. Soğuk maden suyu ile doldurup karıştırın.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

