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Yoğurt, muz, çilek, tarçın

 - kişilik   -
Tarifi
• 1 bardak yoğurt
• 1 adet muz
• 3 adet çilek
• Tarçın

Bütün malzemeyi blender’da karıştırın. Homojen olarak karıştıklarından emin olduğunuzda soğuk olarak için.

Tok tutan ve metabolizmayı canlandıran ara öğün niteliğinde güçlü ve tatlı bir detoks içeceği. Su dengesini sağlar, vücutta biriken toksin maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Tatlı krizleri ve şeker düşmesi (hipoglisemi) ataklarını engeller.

Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, A-B-C-E vitaminleri, probiyotik lifler, protein, yağ, potasyum, sodyum, magnezyum, demir, çinko, niasin, bakır.

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