Yoğurt, muz, çilek, tarçın
- kişilik
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Tarifi
• 1 bardak yoğurt
• 1 adet muz
• 3 adet çilek
• Tarçın
Bütün malzemeyi blender’da karıştırın.
Homojen olarak karıştıklarından emin
olduğunuzda soğuk olarak için.
Tok tutan ve metabolizmayı canlandıran ara öğün niteliğinde güçlü
ve tatlı bir detoks içeceği. Su dengesini sağlar, vücutta biriken toksin
maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Tatlı krizleri ve şeker düşmesi
(hipoglisemi) ataklarını engeller.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folik
asit, riboflavin, A-B-C-E
vitaminleri, probiyotik
lifler, protein, yağ,
potasyum, sodyum,
magnezyum, demir,
çinko, niasin, bakır.