Armutlu çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

Tabanı için

2 su bardağı un

120 g oda sıcaklığında tereyağı

50 g pudra şekeri

60 g badem unu

1 yumurta

Bir tutam tuz

Arası için

3 armut

40 g tereyağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Çikolata katı için

80 g bitter çikolata

120 g oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı tozşeker

1 yumurta

Yarım su bardağı süt

90 g badem unu

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

Üzeri için

Kakao



Hazırlanışı:

Tabanı için tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru orta boy kelepçeli bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Kabarmasını önlemek için üzerini çatal ile birkaç yerinden delin. Armutlu katı hazırlamak için armutların kabuklarını soyup, iri küpler halinde doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip armutları ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Tarçını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra hazırladığınız tabanın üzerine yayın. Çikolata katı için çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alıp şeker eriyinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Erittiğiniz çikolatayı ilave edip karıştırın. Un, kabartma tozu ve kakaoyu bir kaba eleyip çikolatalı karışıma ekleyin ve harç pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırın. Çikolatalı harcı armutların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 195 derece fırında 30-35 dakika pişirip fırından alın. İyice soğuduktan sonra üzerine kakao serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.