Armutlu çikolatalı kek tarifi
Malzemeler:
Tabanı için
2 su bardağı un
120 g oda sıcaklığında tereyağı
50 g pudra şekeri
60 g badem unu
1 yumurta
Bir tutam tuz
Arası için
3 armut
40 g tereyağı
Yarım çay kaşığı tarçın
Çikolata katı için
80 g bitter çikolata
120 g oda sıcaklığında tereyağı
3/4 su bardağı tozşeker
1 yumurta
Yarım su bardağı süt
90 g badem unu
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao
Üzeri için
Kakao
Hazırlanışı:
Tabanı için tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru orta boy kelepçeli bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Kabarmasını önlemek için üzerini çatal ile birkaç yerinden delin. Armutlu katı hazırlamak için armutların kabuklarını soyup, iri küpler halinde doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip armutları ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Tarçını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra hazırladığınız tabanın üzerine yayın. Çikolata katı için çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alıp şeker eriyinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Erittiğiniz çikolatayı ilave edip karıştırın. Un, kabartma tozu ve kakaoyu bir kaba eleyip çikolatalı karışıma ekleyin ve harç pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırın. Çikolatalı harcı armutların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 195 derece fırında 30-35 dakika pişirip fırından alın. İyice soğuduktan sonra üzerine kakao serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.