Armutlu ve baharatlı kek tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

2 adet karanfil tanesi (Havanda ezilmiş)

Yarım ceviz büyüklüğünde taze zencefil (Çok ince kıyılıp püre haline getirilmiş)

2 armut

Ayrıca

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı file badem

1 küçük kutu taze yaban mersini



Hazırlanışı:

Yumurtaları ve toz şekeri mikserde köpük köpük olana dek çırpın. Sıvı malzemeyi ekleyip 1 dakika daha çırpın. Elenmiş unu, kabartma tozunu, vanilyayı, tarçını, havanda ezilmiş karanﬁl tanelerini ve püre haline getirdiğiniz taze zenceﬁli ayrı bir kapta harmanladıktan sonra sıvı malzemeye ekleyin. 1 dakika daha çırpın. Armutlardan bir tanesini ince ince dilimleyin. Her iki yüzeyini nişastaya bulayın ve yağlı kağıt serilmiş 22 cm çapındaki yuvarlak kelepçeli kalıbın tabanına dizin. Kek hamurunu kalıbın içine dökün. Diğer armudu küçük küpler halinde kesin. Yaban mersini ile doğradığınız armutları kek hamurunun üzerine serpin. Çubuk şiş yardımı ile dibe çökmeden hamurun yüzeyinde haﬁfçe karıştırın. 175 dereceye ayarlı fırında 45 dakika pişirin. Fırından alın, ilk sıcaklığı geçtikten sonra ters çevirerek servis tabağına aktarın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.